Preko 72,7 miliona EUR za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će za redovno i investiciono održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva u ovoj godini obezbijedilti 72,7 miliona EUR.

Iz Vlade su naveli da su usvojili Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za prošlu godinu i donijeli ovogodišnji Program.

U Izvještaju je navedeno da je u prošloj godini iz kapitalnog budžeta realizovano ukupno 61.125.295 EUR od planiranih 73.983.650 EUR, odnosno 82,62 odsto, dok je realizacija Tekućeg budžeta 9.991.367 EUR od planiranih 9.983.423 EUR, ili 100,08 odsto.

Dodaje se da je u prošloj godini, po osnovu kredita EBRD-a realizovano 12.599.560 EUR, a iz kredita EIB-a 3.550.097 EUR.

Iz Vlade su rekli da je ukupna realizacija za prošlu godinu za potrebe izgradnje, rekonstrukcije, zaštite i održavanja magistralnih i regionalnih puteva iznosi 87.266.320 EUR.

“Planirano je da se za redovno i investiciono održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva obezbijedi 72.744.254 EUR, od čega za redovno 10.069.696 EUR a za investiciono 62.674.558 EUR”, kaže se u dokumentu.

Oni su naveli da je planirano da se nastavi ili započne izgradnja i rekonstrukcija oko 260 kilomentara /km/ regionalnih i magistralnih puteva, i to 101 km u sjevernoj, 81 km u centralnoj i 74 km u primorskoj regiji.

Vlada je usvojila Informaciju o zahtjevu HTP Miločer za jednokratnu pomoć kako bi se stvorili preduslovi za izlazak preduzeća iz blokade i za nesmetano poslovanje.

U diskusiji je istaknuto da HTP Miločer do sada nije bilo korisnik državne pomoći i da je na osnovu sprovedene Racio analize zaključeno da preduzeće nema dovoljno novčanih sredstava da pokrije sve kratkoročne obaveze.

“Kako se preduzeće trenutno nalazi u blokadi i ne postoji mogućnost da izmiri dospjele obaveze prema banci, čime je ugrožena državna imovina, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da iz sredstava Tekuće budžetske rezerve isplati jednokratnu pomoć tom preduzeću od 198 hiljada EUR”, rekli su iz Vlade.

Oni su prihvatili Memorandum o razumijevanju između Vlade, Opštine Berane i Elite Private Jet Service-a u pogledu pružanja podrške inicijativi valorizacije Aero Parka Berane.

Kako su saopštili, memorandum ima za cilj da obezbijedi okvir između Vlade i Opštine Berane, s jedne strane, i Elite Private Jet Service s druge strane, da, kroz saradnju i uz zajednički napor, podrže realizaciju incijative valorizacije Aero Parka Berane te njegovog ponovnog stavljanja u funkciju.

“U diskusiji je naglašeno da je Aerodrom Berane već 48 godina van funkcije, kao i da predstavlja neiskorišćeni razvojni potencijal”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, usljed dugogodišnjeg nefunkcionisanja, objekti, uključujući i pistu, izloženi su oštrim vremenskim uslovima što je dovelo do njihovog propadanja, a jedan dio zahvatila je i nelegalna gradnja.

“Imajući u vidu potencijalnu valorizaciju, a u skladu sa zakonskim propisima, Opština Berane podjednako efikasno može ući u proceduru valorizacije kao i država, ocijenjeno je da je Memorandum u skladu sa Programom ekonomskih reformi, te glavnim ciljem koji se odnosi na podizanje životnog standarda građana”, kaže se u dokumentu.

Vlada je usvojila Informaciju o osiguranju aviona Embraer 190-200 LR, u kojoj se podsjeća da je osiguranje isteklo 28. februara.

Kako se pojašnjava, avion je u vlasništvu Vlade Brazila, pa je prethodne dvije godine bio osiguran od kompanije To Montenegro, koji je namjeravao da dođe u posjed tog vazduhoplova.

“Imajući u vidu da do promjene vlasništva vazduhoplova nije došlo, potrebno je da predmetni vazduhoplov bude osiguran, kako bi se žaštitio interes Crne Gore i sačuvala njegova tržišna vrijednost”, naveli su iz Vlade.

Oni su kazali da su zadužili nacionalnu avio kompaniju To Montenegro da u ime Vlade sprovede neophodnu proceduru za osiguranje predmetnog vazduhoplova i uplati 113.954 EUR, koji će biti refundiran iz Tekuće budžetske rezerve.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta izgradnje solarne elektrane Briska gora u opštini Ulcinj.

Iz Vlade su, postupajući po obavezujućoj presudi Upravnog suda, konstatovali da je potrebnopristupiti ocjeni ranije podnijetog prigovora Konzorcijuma Montesolar.

“To u konačnom podrazumjeva u ponovnom postupku i preispitivanje Odluke koju je donijela Tenderska komisija, a čija većina članova više nije u radnom odnosu u organima državne uprave”, rekli su iz Vlade.

Kako su dodali, zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija da obrazuje Tendersku komisiju, koja će u ponovnom postupku izvršiti ocjenu podnijetog prigovora, kao i kompletne dokumentacije na kojoj se zasniva Odluka od 18.10.2018. godine, nakon čega će donijeti novu zakonitu odluku.

