Prekinut negativni niz

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američke dionice su se oporavile u petak nakon najtežeg pada Dow Jones Industrial Averagea u više od godinu, jer su trgovci pozdravili izvještaj o zapošljavanju bolje od očekivanog.

S&P 500 dobio je jedan odsto, dok se Dow popeo 305 bodova ili 0,8 odsto. Nasdaq Composite napredovao je 1,1 odsto. Uprkos oporavku u petak, sva tri indeksa i dalje idu prema gubitničkoj sedmici, prenosi SEEbiz.

Prinosi državnih obveznica skočili su nakon izvještaja koje pokazuje da je rast radnih mjesta iznosio ukupno 303 hiljade u martu. Prema procjenama Dow Jonesa, očekivalo se da će se platni spiskovi za nepoljoprivredne djelatnosti povećati za 200 hiljada. Plate su porasle 0,3 odsto za ovaj mjesec i 4,1 odsto u odnosu na prošlu godinu, oboje u skladu s procjenama.

Ulagači su rastrgani između želje za snažnom ekonomijom koja će podržati dalji rast korporativnih zarada i želje za slabijim tržištem rada koje će Federalnim rezervama dati zeleno svjetlo za početak smanjenja kamatnih stopa.

“Tržišta su razumljivo zbunjena, ali osnovne ekonomske okolnosti koje su stvarne serije podataka koje se objavljuju, poput izvještaja o radnim mjestima, samo nastavljaju potvrđivati dvije stvari: snažan rast zaposlenosti i da ekonomija nije ni blizu recesije”, rekao je izvršni partner Harris Financial Group, Jamie Cox.

Dow je u četvrtak pao oko 530 bodova ili 1,35 odsto, bilježeći najveći dnevni pad od marta prošle godine i njegovu četvrtu uzastopnu gubitničku sesiju. Skok sirove nafte i komentari predsjednika Federalnih rezervi Minneapolisa Neela Kashkarija, gdje je upitao treba li kamatne stope da padnu usred ljepljive inflacije, bili su iza povlačenja.

Dow je predvodio tri glavna indeksa u padu ove sedmice, stremeći prema gubitku od više od dva odsto. S&P 500 i Nasdaq skliznuli su oko jedan odsto, odnosno 0,7 odsto.

