Pregovori o štrajku poštara se nastavljaju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na današnjim pregovorima između štrajkačkog odbora i uprave Pošte nije postignut dogovor o procentu povećanja zarada radnicima, iako je postignut određeni nepredak, pa će pregovori biti nastavljeni sjutra, saznaju Vijesti.

Štrajkački odbor traži povećanje zarada za 30 odsto za sve zaposlene izuzev menadžmenta, dok je uprava na pregovorima u petak predložila povećanje koeficijenata za najslabije plaćena radna mjesta, što bi uticalo na njihovo povećanje zarada za 11 osto.

Predsjednik štrajkačkog odbora Jugoslav Marković kazao je da pregovore nastavljaju sjutra, kao i da će se o ponudi izjasniti članstvo prije nego što je prihavte ili odbiju.

“Imamo ponudu koju nećemo javno iznositi dok je ne usvojimo ili odbijemo. Komuniciramo sa članstvom pa ćemo sjutra da se izjasnimo”, kazao je Marković, prenosi portal Vijesti.

Sjutra bi trebala da počne podjela računa, 15. oktobra dijeljene dječjih dodataka i socijalnih naknada, a 20. oktobra penzija.

Iz štrajkačkog odbora ranije su saopštili da te poslove neće raditi ako im ne budu ispunjeni zahtjevi, jer je samo univerzalni servis – dijeljenje pisama obaveza iz Zakona o štrajku.

Danas nije nastavljen postupak pred Agencijom za mirno rješavanje sporova o minimumu procesa rada u Pošti, čiji je akt trebao biti donijet još 2015. godine.

