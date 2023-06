Preduzeti dalje korake ka održivosti javnih finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora bi trebalo da preduzme dalje korake ka održivosti javnih finansija i razvije mjere za smanjenje sive ekonomije, navodi se u prvom Nacrtu izvještaja Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru.

U dokumentu izvjestioca EP za Crnu Goru, Tonina Picule, konstatuje se smanjenje javnog duga Crne Gore, ali se i dalje izražava zabrinutost zbog ranjivosti vezanih za dug.

“Crna Gora se poziva da preduzme dalje korake ka održivosti javnih finansija i da razvije mjere za smanjenje sive ekonomije”, navodi se u dokumentu.

EP pozdravlja ublažavanje stope inflacije, ali napominje da je ona i dalje jedna od najviših u Evropi.

“EP pozdravlja odluku Crne Gore od 31. decembra prošle godine da ukine ekonomsko državljanstvo i naglašava potrebu za daljim usklađivanjem s viznom politikom EU-a”, dodaje se u dokumentu.

EP takođe podstiče Crnu Goru da na najbolji način iskoristi sredstva Evropske unije (EU) dostupna u okviru IPA III i Ekonomskog-investicionog plana za Zapadni Balkan.

