Predstavnici PKCG na globalnom energetskom sastanku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Berlinski dijalog o energetskoj tranziciji, kojem prisustvuje delegacija Privredne komore (PKCG), između ostalog će biti posvećen izazovima energetske održivosti, ali i smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva.

Iz PKCG su saopštili da će na dvodnevnom sastanku u Berlinu prisustvovati potpredsjednici te privredne asocijacije Dragan Kujović i Nikola Vujović, kao i savjetnik predsjednice Dragoljub Bulatović.

„Berlinski dijalog o energetskoj tranziciji jedan je od najvećih globalnih događaja u obalasti energetike, koji organizuju njemačka federalna ministarstva energetike i vanjskih poslova, a ovogodišnja agenda je posvećena izazovima energetske održivosti, kretanju ka ekološki prihvatljivim izvorima i smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva“, navodi se u saopštenju.

Iz PKCG su objasnili da ovogodišnje diskusije idu u prilog zajedničkim naporima ka izvjesnosti u ostvarivanju ciljeva COP28, u dijelu proizvodnje i koštanja energenata.

PKCG, kako su kazali njeni predstavnici, već tradicionalno zauzima mjesto na ovom globalnom sastanku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS