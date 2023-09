Predstavnici medija iz Švajcarske u studijskoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je jedan od dragulja Evrope, ocijenili su predstavnici najčitanijih medija iz Švajcarske, čiji su predstavnici boravili u studijskoj posjeti Crnoj Gori, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

NTO je, u cilju intenzivnije promocije na švajcarskom tržištu, organizovala studijsku posjetu predstavnika medija iz Švajcarske u periodu od srijede do nedjelje.

NTO je ugostila tri novinara i predstavnika PR kuće koji će pisati za osam medija i koji su se uvjerili zašto je Crna Gora posljednjih godina postala nezaobilazna destinacija za sve vrste odmora i putovanja. Oni su tokom boravka obišli Kolašin, nacionalni park Biogradska gora, Podgoricu, Budvu, Herceg Novi, Tivat, Cetinje i Kotor.

„Poznati švajcarski mediji, čija ukupna čitanost iznosi preko milion na sedmičnom nivou, prenijeće priče o Crnoj Gori u magazinu o putovanjima Belvedere, Sonntag, Doppel Punkt, Freiburger Nachrichten, magazinu Schweizer Familie, lifestyle nedjeljniku Annabelle, travel magazinu Reisetrends, kao i u Ferientrends“, kazali su iz NTO.

Novinar i urednik magazina Annabelle, Marc Frederic Benedetti rekao je da je zadivljen mješavinom Mediterana i planina.

“Atmosfera je opuštena, zemlja je prelijepa gdje god se okrenemo, a hrana i vino su me prijatno iznenadili. Primijetio sam da su ljudi svugdje bili ljubazni i gostoljubivi”, naveo je Benedetti.

Urednik nedjeljnika Doppel Punkt, Anton Bernhard Ladner, kazao je da Crna Gora nudi brojne mogućnosti.

„Fasciniran sam koliko dobro govorite strane jezike, kako se lijepo slažu sve religije. Meni je to pokazatelj vaše velike intelektualne fleksibilnosti, što je sjajna karakteristika. Takoreći, imate sve. Divna priroda i raznovrsna ponuda, čine Crnu Goru jednim od dragulja Evrope. Naravno, morate da je čuvate“, poručio je Ladner.

Novinar dnevnog lista Freiburger Nachrichten, Yannic Neuhaus rekao je oduševljenje ponudom seoskog turizma.

„Dobili smo mogućnost da naučimo mnogo na ovom putovanju. Oduševljen sam što smo mogli da vidimo različite aspekte Crne Gore, kako gradove, sela, ljude, tako i divnu prirodu koja se razlikuje od svih zemalja koje sam imao priliku da posjetim. Sve mi je bilo zanimljivo i radujem se otkrivanju svakog novog kutka“, saopštio je Neuhaus.

Novinari su ocijenili da nije ni čudo što je mala balkanska država jedna od najraznovrsnijih destinacija za odmor u Evropi, koju otkriva sve veći broj Švajcaraca. Tu činjenicu potvrđuju i podaci da je u toku prvih sedam mjeseci ove godine u Crnoj Gori je boravilo 15,16 hiljada turista koji su ostvarili 63,08 hiljada noćenja, što je u poređenju sa prošlom godinom deset odsto vše dolazaka i sedam odsto više noćenja.

Posjetu su podržali strateški partner NTO nacionalna avio-kompanija Air Montenegro, lokalne turističke organizacije Kotora, Herceg Novog, Tivta, Cetinja, Budve, hoteli Regent, Bianca i Hyatt Regency Kotor Bay Resort, Nacionalni parkovi Crne Gore, Plantaže, kao i seosko domaćinstvo Rađenović.

