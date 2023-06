Predstavili turističku ponudu u BiH

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je u susret ljetnjoj turističkoj sezoni predstavila raznovrsnu ponudu Crne Gore na promotivnom događaju u Sarajevu.

NTO je događaj organizovala u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama Bara i Kotora, kao i Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo.

“Tokom promotivnog događaja, u Štrosmajerovoj ulici, građani Bosne i Hercegovine (BiH) su imali priliku da se bliže upoznaju sa turističkom ponudom Crne Gore za ljetnju turističku sezonu”, navodi se u saopštenju NTO-a.

Za odličnu atmosferu bila je zadužena klapa Castel Nuovo, kao i članovi Kulturno-umjetničkog društva Njego, koji su folklorom i narodnim igrama predstavili Crnu Goru.

Jedan od posjetilaca crnogorskog štanda, poručio je da je uvijek zadovoljstvo gledati raskošnu crnogorsku nošnju, kao i bogatu tradiciju.

“Pratim često predstavljanje vaše ponude i zaista sam oduševljen koliko ste svaki put inovativni i kako svoje resurse znate da predstavite na zanimljiv način. Putovao sam po cijeloj Crnoj Gori, obišao veći dio sjevera i nešto obale, ali mi nikad ne može dosaditi”, rekao je jedan od posjetilaca.

Bogat kulturni i muzički program je podsjetio jednu od posjetiteljki na ljetovanje koje je provela prije deset godina u Crnoj Gori.

Prema njenim riječima, to je destinacija kojoj se uvijek rado vraća.

“Kada god pričamo o najboljem odmoru, pominjemo Crnu Goru i porodično ljetovanje u Bečićima. Imali smo kompletan ugođaj, sve je bilo podređeno uživanju i odmaranju. Osim ljubaznih domaćina, to ljetovanje pamtimo i po atraktivnim dnevnim izletima, bezbrižnim šetnjama uz more i noćnom provodu u Budvi. Obišli smo dosta destinacija poslije toga, ali ljetovanje u Crnoj Gori nam je u najljepšem sjećanju i sigurno ćemo se opet vratiti, ali ovoga puta imamo želju da bolje upoznamo Herceg Novi i njihovu ponudu”, rekla je posjetiteljka.

Prema riječima građanke Larise Sadiković, Crna Gora je idealna destinacija za ljetovanje, te će ove godine sa porodicom provesti odmor u Čanju.

“Ove godine smo se odlučili za Crnu Goru i ljetovanje sa porodicom. Našli smo hotel u Čanju i veoma smo zadovoljni ponudom koju su nam dostavili. U sklopu tog hotela ima i mnogo sadržaja za djecu što nam je jako bitno, da i njima bude zanimljivo”, navela je Sadiković.

Promociji turističke ponude Crne Gore prisustvovali su neki od najznačajnijih bosanskohercegovačkih medija – O Kanal, Oslobođenje, Anadolija, Radio BH, Radio M, radiosarajevo.ba, Klix.ba, Federalna.ba, Dnevni Avaz, agencija FENA, ONASA i mnogi drugi.

Predstavnica NTO, Ljiljana Čukić, saopštila je da su građani BiH uvijek dobrodošli u Crnoj Gori.

“Ove godine mi u turističkim organizacijama i kompletna turistička privreda potrudili smo se da ponudimo dosta toga novoga, nove turističke proizvode i da kvalitet ponude podignemo na još veći nivo. Građani BiH su zaista brojni gosti tokom sezone u Crnoj Gori, a nadam se da će tako biti i ove godine, jer Crna Gora ima šta da ponudi i uvijek ima nešto što ostane neotkriveno”, poručila je Čukić.

