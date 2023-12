Predstavili ponudu za zimsku sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) organizovala je promotivne događaje u Beogradu i Novom Sadu na kojima je predstavljena atraktivna ponuda za zimsku turističku sezonu.

Iz NTO je saopšteno da su promotivni događaji privukli veliki broj posjetilaca koje su zaintrigirali noviteti u ponudi, bogat novogodišnji program i ponuda crnogorskih skijališta.

“Vjerujem da ću ove godine Novu godinu dočekati u Crnoj Gori. Tradicionalno najbolji program je na primorju, mada svi gradovi imaju odličan program, pa bih iskombinovao da obiđem njih nekoliko i provedem se uz omiljene muzičke zvijezde“, kazao je jedan od posjetilaca.

Posjetioci su kazali da su zadovoljni zbog mogućnosti da se bliže informišu o zakazanim koncertima najvećih regionalnih zvijezda tokom novogodišnjih praznika, kao i o ovogodišnjim cijenama na skijalištima.

“Ljetovala sam često u Crnoj Gori, ali nikada tamo nisam čekala Novu godinu što se može promjeniti ove godine, jer vidim da je program zaista raznovrstan. Zainteresovali su me atraktivnim programom, ali i pristupačnim cijenama. Vjerujem da će biti vrlo interesantno dočekati 2024. godinu u Crnoj Gori“, rekla je jedna od posjetiteljki.

Predsjednik Izvršnog odbora NTO, Miško Rađenović, kazao je da je zadovoljan realizovanim promotivnim događajima i istakao značaj tržišta Srbije.

“Promotivni događaj i druge promotivne aktivnosti koje je NTO realizovala u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama, uz prigodan program za djecu i odrasle, uz crnogorske specijalitete, upotpunili su ukupni utisak i može se reći ‘zagrijali’ zainteresovanost medija i javnosti, kako za novogodišnji program, tako i cjelokupnu zimsku ponudu“, naveo je Rađenović.

Prema njegovim riječima, promotivne aktivnosti na tržištu Srbije su od velikog značaja imajući u vidu da je riječ o najbrojnijim turistima.

“Sa sigurnošću se može tvrditi da će navedeni događaji poboljšati zainteresovanost i broj turista i noćenja sa jednog od najznačajnijih (rastućih) tržišta za crnogorski turizam, ne samo u zimskom periodu, nego i tokom cijele godine. Ove godine smo imali značajan rast u broju dolazaka sa ovog tržišta. Prema podacima Monstata, tokom prvih deset mjeseci u kolektivnom smještaju registrovali smo dolazak čak 58 odsto više turista u odnosu na isti period 2019. godine, te se nadamo da će se takvi trendovi i nastaviti”, kazao je Rađenović.

Direktor LTO Nikšića, Mitar Barać, zadovoljan je interesovanjem posjetilaca i kazao da im je u posebnom fokusu ski centar Vučje.

“Ski centar raspolaže sa dvije male staze, jednom velikom i ski liftom, pa predstavlja savršeno mjesto za one koji žele da naprave prve korake na skijama i porodični odmor. Što se tiče novogodišnjeg programa, tradicionalno ćemo organizovati novogodišnji bazar uz nastupe lokalnih bendova i posebno se radujemo nastupu Marka Luisa 6. januara”, naveo je Barać.

Predstavnik LTO Kotora, Ilija Todorović, rekao je da ih raduju pozitivne reakcije posjetilaca na program koji su pripremili.

“U Kotoru se ove godine očekuje manifestacija Winter Fest koja traje od 1. decembra do 3. februara. U Novu godinu ulazimo sa Severinom, dan nakon nje nastupiće Dino Merlin, 7. januara YU Grupa, 13. januara Goca Tržan i Winter Fest se zatvara 3. februara sa nastupom Adija Šošeta”, kazao je Todorović.

Predstavnica LTO Bara, Nikoleta Nikčević, poručila je da veliko interesovanje za njihov program potvrđuje i dobra popunjenost hotela.

“Vrlo smo zadovoljni prošlom turističkom sezonom. Primjetna je velika posjećenost crnogorskog primorja, ne samo u ljetnjoj turističkoj sezoni, već i tokom novogodišnjih praznika. Bar je pripremio sedmodnevni program koji počinje 27. decembra nastupom Andree Demirović, a u najluđoj noći će nas zabavljati najveća balkanska zvijezda, Lepa Brena, dok nas 1. januara očekuje koncert Lapsus Benda, a 2. januara nam pjeva Angellina”, kazala je Nikčević.

Osim NTO, svoju ponudu na promotivnim događajima u Beogradu i Novom Sadu predstavile su lokalne turističke organizacije Kotora, Tivta, Herceg Novog, Bara, Budve i Nikšića.

Pored promocija, NTO je sa Ambasadom Crne Gore u Srbiji učestvovala na međunarodnom humanitarnom bazaru u Beogradu, koji je organizovao Međunarodni klub žena. Tokom događaja su predstavljeni tradicionalni crnogorski proizvodi, a posjetioci su posebno bili zainteresovani za vino, med i ručno rađene suvenire.

Imajući u vidu značaj tržišta Srbije, NTO zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama nastavlja brojne aktivnosti usmjerene ka tržištu Srbije.

