Predlog nacrta Zakona o budžetu sljedeće sedmice na Vladi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog nacrta Zakona o budžetu za narednu godinu do utorka bi trebalo da bude poslat Vladi, a do 15. novembra naći će se pred poslanicima, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je to kazao Televiziji Vijesti, ne navodeći koliko će iznositi budžet i novo zaduženje države.

Damjanović je rekao da će novo zaduženje zavisiti od toga hoće li država uspjeti da se povoljnije zaduži ove godine, što je predviđeno rebalansom budžeta.

On je kazao da vjeruje u stabilnu finansijsku godinu.

Poslanici bi novi budžet morali da usvoje do kraja godine.

