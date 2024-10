Predlažu raspisivanje referenduma u vezi sa izgradnjom stanova u državnom vlasništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) pokrenula je kampanju kojom se predlaže raspisivanje državnog referenduma u vezi sa izgradnjom stanova u državnom vlasništvu i očuvanju državnih kompanija od nacionalnog interesa.

Generalni sekretar USSCG, Srđa Keković, kazao je da to predstavlja nastavak kampanja Za miran san socijalni stan i Nije sve na prodaju, koje su započeli 1. maja.

„Sve je to pokušaj implementacije dvije rezolucije koje je donijelo 350 delegata kongresa USSCG prije nešto više od godinu. Jedini put kako smo mogli da vidimo implementaciju tih rezolucija je da provjerimo volju građana Crne Gore. Ta provjera bi išla kroz sakupljanje blizu 55 hiljada potpisa građana sa biračkim pravom i ukoliko bi se to desilo, sa tim predlogom bismo se obratili Skupštini koja bi bila dužna da raspiše državni referendum“, rekao je Keković.

On je naveo da će, ako uspiju da skupe tih deset odsto potpisa, pokazati donosiocima odluka u državi da se ne bave egzistencijalnim pitanjima građana.

„Ujedno, ovo je bio i poziv prvenstveno našem članstvu, a onda i svim građanima sa biračkim pravom da isprate ovu našu kampanju kako bi zajedno došli do cilja“, rekao je Keković.

Predložena pitanja glase: da li ste za to da Skupština usvoji Zakon o izgradnji stanova u državnom vlasništvu koji bi se pod povoljnim uslovima izdavali u zakup građanima koji nijesu u mogućnosti da po tržišim uslovima riješe stambeno pitanje, kao i da li ste za to da Skupština usvoji Zakon o očuvanju privrednih subjekata od nacionalnog interesa u većinskom vlasništvu države.

Zamjenik generalnog sekretara USSCG, Radomir Božović, kazao je da smo svi svjedoci divljanja cijena nekretnina na slobodnom tržištu u Crnoj Gori, kako onih koje se kupuju, tako i onih koje se zakupljuju.

“Da li će neko sa minimalom zaradom od 600 EUR moći da kupi stan u novogradnji čiji je kvadrat u prosjeku oko dvije hiljade EUR. Pa, teško”, rekao je Božović i dodao da Crna Gora ne vodi previše računa o stambenoj politici i nema jasnu i definisanu strategiju.

Ovo što USSCG nudi je, kako tvrdi, jedan drugačiji koncept za državu, ali ne nepoznat u okruženju.

“Ovo je koncept gdje bi se donio zakon kojim bi država osnovala jedan stambeni fond i gradila stanove koji bi se potom izdavali građanima. Cilj je da postaknemo Vladu da počne da razmišlja u ovom pravcu. I ne samo da podstaknemo Vladu, nego referendumom da pokušamo da izdejstvujemo da Skupština donese zakon, koji bi sve nas obavezao da jedan od ciljeva socijalne politike bude i ovakav način rješavanja stambene politike”, rekao je Božović.

On je naveo primjere Austrije i Slovenije, koje su na takav način riješile pitanje stambene politike.

“Sličan model je u Austriji, gdje je svega 20 odsto stanova u privatnom vlasništu. Dakle, 80 odsto stanova je ili u vlasništvu države, ili u vlasništvu privatnih fondova. Dakle, u jednom Beču, gdje je minimalna zarada 1,6 hiljada EUR, vi imate situaciju da stan od 50 kvadrata možete za manje od 350 EUR da iznajmite”, dodao je Božović.

Cilj je da stanovi budu u državnom vlasništvu i da se izdaju. Bio bi osnovan fond, odnosno preduzeće koje bi gazdovalo tim stanovima, a regulisali bi se i kriterijumi ko bi i pod kojim uslovima mogao da konkuriše.

Božović je rekao da trenutna situacija na tržištu nekretnina u Crnoj Gori ide na ruku investitorima i bankama, jer sve što se napravi se i proda.

