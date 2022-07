Predato 4,13 hiljada zahtjeva vrijednih 126 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za reprogram poreskog duga ukupno je podnijeto 4,13 hiljada zahtjeva koji su evidentirani u sistemu Uprave prihoda i carina (UPC), čija je ukupna vrijednost 126,14 miliona EUR, saopšteno je Vijestima iz te institucije.

Rok za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog duga na osnovu posebno zakona istekao je 30. juna.

Iz UPC, kojom rukovodi Rade Milošević, objašnjeno je da se informacije o broju zahtjeva i iznosu poreskog duga koji je prijavljen za reprogram odnose na ono što je evidentirano u sistemu.

”Imajući u vidu da područne jedinice zbog velikog obima posla nijesu još obradile sve zahtjeve koji su podnijeti u papirnoj formi u zakonskom roku i da se isti još unose putem interne aplikacije, stanje koje je navedeno nije konačno”, objasnili su iz UPC.

Ministarstvo finansija je objavilo 19. aprila javni poziv za prijave za reprogram poreskog duga na osnovu posebnog zakona koji je dio paketa pratećih zakona u okviru projekta Evropa sad, a usvojen je u parlamentu krajem prošle godine.

Njegov je cilj da se stimulišu poreski dužnici da uplate poreske obaveze. Dug mogu reprogramirati pravna i fizička lica. Rok za podnošenje zakona prvobitno je planiran za 3. jun, ali je prolongiran do kraja tog mjeseca.

U Ministarstvu finansija je procijenjeno da će primjenom ovog zakona najveći broj obveznika prihvatiti uslove iz ovog zakona i reprogramirati dug tako da će minimalni finansijski benefit po budžet biti na godišnjem nivou 15 miliona, a za pet godina 75 miliona EUR.

Obveznici koji uđu u reprogram moraće da plate deset odsto duga jednokratno, a ostatak u 60 mjesečnih rata i otpisaće im se prispjela kamata na dug.

Ovim zakonom je predviđeno da se kroz reprogram može platiti porez na dobit, na dohodak fizičkih lica, PDV, doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za obavezno zdravstveno osiguranje, za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, doprinosi Fondu rada, koncesione naknade, porez na promet nepokretnosti i porez na kafu.

Prema važećim poreskim propisima, poreski obveznici sa neizmirenim poreskim dugom u obavezi su da osim duga plate i zateznu kamatu, dok se ovim zakonom države odriče naplate zatezne kamate na sve dugove poreskog obveznika.

Struktura duga ukupnog potraživanja reprograma iz obrađenih zahtjeva pokazuje, kako navode iz UPC, da je najviše duga za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje 35,19 miliona EUR.

Slijedi PDV sa 25,22 miliona, porez na dohodak fizičkih lica 18,16 miliona, porez na dobit 15,8 miliona.

”Dug za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje je 15,36 miliona, za naknade 11,11 miliona, za doprinose za osiguranje za slučaj od nezaposlenosti i doprinosi Fondu rada 2,91 miliona i za porez na promet nepokretnosti 2,35 miliona eura”, precizirali su iz UPC.

Zakonom je definisano da UPC donesi rješenje o reprogramu u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za reprogram.

To rješenje mora da sadrži iznos poreskog duga na dan objavljivanja javnog poziva, pojedinačne iznose kamate i troškova postupka u vezi sa poreskim dugom, iznos jednokratne uplate od deset odsto, broj i iznos mjesečnih rata i njihovo dospijeće i rokove za plaćanje iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem i izmirivanje tekućih obaveza po osnovu javnih prihoda.

Poreski dužnik jednokratnu uplatu od deset odsto mora da plati u roku od deset dana pošto dobije rješenje o reprogramu.

U slučaju da ne uplati jednokratnu uplatu od deset odsto ukupnog duga u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja, da ne plaća redovno mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu, ili u periodu za koji je odobren reprogram ne izmiruje redovno tekuće obaveze u skladu sa zakonom, UPC će mu ukinuti rješenje o reprogramu i puna zatezna kamata će biti vraćena na neizmirenu glavnicu duga (od datuma nastanka osnovnog duga).

Skupština je krajem 2016. godine na predlog vlade premijera Duška Markovića usvojila Zakon o reprogramu poreskog duga koji je važio pet godina. Taj zakon je pripremio ministar finansija u prelaznoj Vladi Raško Konjević.

Zakon koji je predložila doskorašnja Vlada premijera Zdravka Krivokapića sadži skoro sve odredbe zakona iz decembra 2016. godine.

