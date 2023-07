Pred Crnom Gorom mnogi projekti koji će doprinijeti daljem razvoju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pred Crnom Gorom su novi izazovi i mnogi projekti koji će doprinijeti njenom daljem razvoju, kako na putu političke stabilnosti, tako i u dijelu snažnijeg ekonomskog razvoja, smatraju ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović i britanska ambasadorka Karen Maddocks.

Oni su na sastanku ocijenili da je krajnji cilj postizanje boljeg kvaliteta života svih njenih građana.

Ibrahimović se tokom oproštajnog susreta sa Maddocks, koja uskoro završava mandat u Crnoj Gori, zahvalio na podršci koju britanska ambasada u Crnoj Gori pruža našoj državi i istakao da je prijateljstvo dvije države od suštinske važnosti za sigurnost i prosperitet Crne Gore kao i da je snažan pečat toj saradnji dala Maddocks, kao osvjedočeni prijatelj građana i države Crne Gore.

Sagovornici su saglasni da je u proteklih godinu saradnja MKI i britanske ambasade bila na odličnom nivou, te da očekuju da se takva komunikacija i praksa nastavi i ubuduće.

“Velika Britanija je pokazala spremnost i snažnu podršku Crnoj Gori u njenim euroatlanskim aspiracijama i nastaviće i dalje da snaži institucionalne i administrativne kapacitete Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

