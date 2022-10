Poziv izdavaocima smještaja

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija opštine Bar planira izradu novog katologa smještaja za narednu godinu i njegovu internet prezentaciju.

Iz TO Bar su pozvali sve registrovane izdavaoce smještaja, koji žele da se njihov objekat nađe u katalogu, a koji će se distribuirati na svim sajmovima i promocijama turizma, kao i B2B radionicama u zemlji i inostranstvu, a koji će se nalaziti i na našem sajtu www.bar.travel , da se prijave.

Izdavaoci smještaja se mogu prijaviti u prostorijama Turističke organizacije Bar, ul. Vladimira Rolovića 10 ili putem mejla [email protected] na način što će popuniti prijavni list i dostaviti dvije do tri fotografije objekta.

“U želji da se na vrijeme pripremimo za turističku sezonu naredne godine i na najbolji način prezentujemo ponudu naše opštine, apelujemo da se prijavite u što većem broju kao i da, ukoliko nijeste, registrujete vaše smještajne objekte”, navodi se u saopštenju.

