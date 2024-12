Pozitivno poslovali u izazovnoj godini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) će ovu poslovnu godinu završiti pozitivnim rezultatom, a u narednoj, koja će biti veoma izazovna zbog osmomjesečnog zastoja Termoelektrane (TE) Pljevlja, menadžment će učiniti sve da uspješno prevaziđe sve izazove.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, kazao je da je kompanija u ovoj godini uradila dosta, u mjeri mogućeg, jer je godina bila dosta složena.

On je rekao da je 671 gigavat sati (GWh) bilo manje raspoložive energije za prodaju u odnosu na prošlu godinu.

„Imajući to u vidu, a da pri tom nijesmo promijenili cijenu aktivne električne energije za krajnjeg korisnika, smatramo da je pozitivan rezultat koji smo ostvarili vrijedan podviga“, saopštio je Bulatović na godišnjoj konferenciji za novinare.

On je najavio da će i u narednoj godini nastaviti sa predanim radom, u smislu ostvarivanja još bojih rezultata.

„Naredna godina će zbog osmomjesečnog izlaska TE iz pogona biti još teža nego ova. Samim tim ćemo imati oko 40 odsto manje raspoložive energije. Sve će dosta zavisiti i od hidrologije, ali pokrenuli smo sijaset projekata koji bi trebalo da ublaže tu zavisnost“, kazao je Bulatović i dodao da je kompanija ostvarila pozitivan rezultat i realizovala ogroman broj investicija.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, podsjetio je na sve projekte realizovane u ovoj godini, među kojima su solarni paneli, vjetroelektrana (VE) Gvozd i izgradnja osmog agregata na Hidroelektrani (HE) Perućica.

„U toku januara ćemo raspisati javni poziv za nabavku 300 megavata (MW) baterisjkih sistema. Pored toga, od sjutra počinje prijavljivanje za nastavak projekta 5000+, gdje ćemo izaći ćemo sa novom ponudom – da se mogu graditi solarne elektrane na balkonima stambenih zgrada“, rekao je Đukanović.

Tehnički direktor, Ljubiša Đurković, kazao je da je tokom ove godine, kao nastavak projekta 3000+ i 500+, pokrenut i projekat Solari 5000+ i da je već instalirano preko 25 MW fotonaponskih sistema.

„Cilj je da do kraja naredne godine realizujemo više od 90 odsto projekta Solari 5000+, koji je projektovan na ukupnu instalisanu snagu od 70 MW“, precizirao je Đurković.

On je naveo da menadžment EPCG, u naredne četiri ili pet godina, mora da sagradi nove energetske izvore

„Realnost je da moramo da povećamo učešće energije genereisane u obnovljivim izvorima i da smanjimo učešće energije u porfoliju EPCG iz uglja“, poručio je Đurković.

Izvršni rukovodilac FC Proizvodnja, Bojan Đordan, saopšto je da će Hidroelektrana (HE) Piva biti praktično na punom ostvarenju svog bilansom predviđenog plana za proizvodnju.

„Kada je riječ o HE Perućića, ove godine očekujemo proizvodnju na nivou od oko 850 gigavat sati (GWh) u odnosu na planiranih 920 GWh. U odnosu na hidrologiju kakvu smo imali, to je izuzetno dobar rezultat“, ocijenio je Đordan.

On je rekao da je TE Pljevlja ove godine uspjela da ostvari bilansom predviđenu količinu električne energije i da premaši plan.

„Nije bilo neplaniranih izlazaka iz pogona, tako da možemo reći da je njena pouzdanost i raspoloživost u ovoj godini bila praktično 100 procentna“, kazao je Đordan.

Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom, Darko Krivokapić, smatra da je ova godina bila zahtjevna, ali i uspješna, uzimajući u obzir raspoloživu proizvodnju i cijene koje su bile na tržištu.

On je poručio da će naredna godina biti izazovna, jer se planira zastoj TE od oko osam mjeseci, ali i da potrošači mogu biti spokojni, jer snabdijevanje energijom neće biti dovedeno u pitanje.

„Očekujemo da ćemo u tom periodu imati uvoz 700 do 750 GWh, što na tržištu negdje vrijedi nekih 70-80 miliona EUR. Sve to mora biti obezbijeđeno, i novac i energija. Već smo nabavili nekih 60 odsto nedostajućih količina za narednu godinu“, saopštio je Krivokapić.

Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje, Jovan Kasalica, kazao je da je faktura koju izdaje EPCG na godišnjem nivou prešla 295 miliona EUR i da Snabdijevanje uspijeva da je naplati kompletnu i nešto preko toga.

„Postoje i velika dugovanja i potraživanja iz ranijeg perioda, i godišnje od tih potraživanja naplatimo nekih oko četiri ili pet miliona“, rekao je Kasalica.

Snabdijevanje, prema njegovim riječima, uspijeva već četvrtu godinu zaredom da naplaćuje više nego što fakturiše.

On je dodao i da su dostigli oko 260 hiljada kupaca koji redovno plaćaju račune.

Direktor finansijske direkcije, Branislav Pejović, naveo je da je iza EPCG jedna teška i komplikovana godina.

„Maltene je 80 miliona EUR bio manji prihod po osnovu trgovine energijom u odnosu na prethodnu godinu. Ogromni pritisak smo imali na novčani tok i likvidnost, ali smo uspjeli da sve projekte i investicije finansiramo u saradnji sa partnerskim bankama. Što se tiče finansijske pozicije, mi ćemo godinu završiti sa više od 40 miliona EUR na računima same EPCG”, precizirao je Pejović.

On je najavio da će poslovni rezultat za ovu godinu biti pozitivan.

„Godina pred nama biće izuzetno teška. Očekuje nas više od 70 miliona EUR energije koju moramo da uvezemo“, rekao je Pejović.

Na pitanje kako će se kretati cijene struje, Đukanović je odgovorio da od Nove godine sigurno neće biti povećane, kao i da bi eventualno do toga moglo doći kada počne zastoj TE.

„Tada ćemo sve znati, ali ćemo uraditi sve, ako bude posle toga neko povećanje, da građani to što manje osjete“, kazao je Đukanović.

On je podsjetio da cijena električne energije nije povećavana u prethodne tri i po godine.

„Od 2011. do 2020. godine, cijena električne energije za kategoriju domaćinstava je povećana 70 odsto“, saopštio je Đukanović.

On je najavio da će fokus biti na novim investicijama i izvorima energije, kao i da su baterijski sistemi suština razvoja energetike u budućnosti.

Zbog ekološke rekonstrukcije i zastoja TE naredne godine, Rudnik uglja neće isporučivati nijednu tonu uglja, što će za tu kompaniju biti izazovno, ali u EPCG očekuju da će pronaći neki aranžman kako rudniku ne bi bilo ugroženo poslovanje.

