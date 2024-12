Pozitivno božićno raspoloženje na Wall Streetu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Skraćena trgovačka sedmica na njujorškoj berzi završila je rasprodajom dionica u petak u dobroj atmosferi u božićno-novogodišnjem periodu, kada cijene dionica u pravilu znatno rastu tokom skromnijeg trgovanja.

Ipak, ključni indeksi su sedmicu završili pozitivno, penosi SEEbiz.

Nakon što su njujorški berzanski indeksi imali jednu od najgorih sedmica ove godine u sedmici prije Božića zbog straha od daljih akcija američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), raspoloženje ulagača se prošle sedmice popravilo.

Dinamika trgovanja inače je bila mirnija, no prevladavalo je tradicionalno dobro praznično raspoloženje koje je u petak prekinuto.

Uprkos bilježenju dobiti u petak, tri su ključna indeksa blago porasla na sedmičnom nivou. Širi indeks Standard & Poor’s 500 ojačao je nešto manje od dva odsto na kraju sedmice na 5.970,84 boda, industrijski prosjek Dow Jones oko pola odsto na 42.992,21 bod, a tehnološki indeks Nasdaq Composite porastao je 1,8 odsto na 19.722,03 boda.

Prema analitičarima, rasprodaja u petak nije toliko iznenađujuća. U razdoblju prije i nakon američkih izbora, na kojima je slavio republikanac Donald Trump, cijene dionica znatno su porasle. Ulagači već krajem godine s nestrpljenjem očekuju januar, kada će Trump preuzeti vodstvo Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a prije promjene vlasti i objave novih ekonomksih podataka ne očekuju se potresi na tržištima, dionicama treba umjereno rasti.

Ministarstvo rada objaviće mjesečne podatke o zapošljavanju 10. januara, dajući ulagačima uvid u zdravlje i snagu američke ekonomije.

Uskoro slijedi objava poslovnih rezultata za posljednje tromjesečje ove godine, a prema prognozama analitičara, ulagači očekuju pozamašnu dobit po dionici. Trumpov dolazak na vlast, odnosno mjere koje će uvesti, mogle bi u međuvremenu preokrenuti pozitivan trend na tržištima.

Ulagači takođe već razmišljaju o narednom sastanku Odbora za otvoreno tržište Federalnih rezervi krajem januara. Očekuje se da će čelnici Fed-a povući kočnice u snižavanju ključne kamatne stope.

Indeks S&P 500 ove je godine dobio na vrijednosti oko 25 odsto, dok je indeks Nasdaq Composite, koji je u decembru prvi put premašio 20.000 bodova, porastao više od 31 odsto.

