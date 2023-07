Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje kraft pivara pozdravilo je odluku da se omogući prisustvo domaćih piva na Beer festu.

To je, kako su saopštili, pozitivan korak za domaću pivsku industriju gdje će svi posjetioci biti u prilici da probaju više od 50 domaćih piva.

Na ovaj način se podstiče domaća ekonomija, kreira se konkurentnost domaćih proizvođača i podržava se održivost domaće proizvodnje.

Prisustvom na ovogodišnjem festivalu domaći proizvođači imaju mogućnost da predstave svoje proizvode koji su po kvalitetiu u rangu sa svjetskim proizvođačima piva.

“Ovim putem pozivamo Vladu da i na drugim manifestacijama koje finansira omogući prisustvo domaćim proizvođačima piva kako bi bili tretirani ravnopravno u skladu sa kvalitetom proizvoda”, navodi se u saopštenju.

Davanje prioriteta domaćim proizvođačima piva država može pomoći u promociji domaćih proizvoda ali i Crne Gore kao turističke destinacije.

Takođe, podrška domaćim proizvođačima može biti ključna za razvoj domaće ekonomije i promociju brenda po kome Crna Gora može biti prepoznatljiva.

“Uz očuvanje kvaliteta i inovtivnosti, domaće kraft pivare mogu postati značajan dio gastronomske ponude Crne Gore kao turističke destinacije”, zaključuje se u saopštenju.

