Povećano korišćenje interneta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je tokom prošle godine broj priključaka fiksnog širokopojasnog pristupa porastao 4,2 odsto u odnosu na 2021, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

„Na kraju prošle godine u Crnoj Gori je bilo 196,19 hiljada aktivnih priključaka fiksnog širokopojasnog pristupa, dok je na osnovu istraživanja o upotrebi ICT-a u Crnoj Gori iz prošlogodišnjeg oktobra, internet koristilo 82,4 odsto stanovništva“, navodi se u saopštenju EKIP-a.

Na osnovu podataka koje operatori dostavljaju u geoportal regulatora, trenutno preko 71 odsto domaćinstava u Crnoj Gori ima mogućnost za instalaciju priključka putem optike, dok preko 52 odsto trenutno koristi priključak putem optike za neku elektronsku komunikacionu uslugu.

„Broj instaliranih priključaka sa optičkim vlaknima, koji iznosi 212 hiljada, je znatno veći od broja domaćinstava u Crnoj Gori. Ovo je dobra osnova za dalji razvoj elektronskih komunikacija i za očekivati je da će se trend rasta korišćenja priključaka putem optike, kao najsavremenijih, nastaviti i u narednim godinama“, rekli su iz EKIP-a.

Elektronske komunikacione mreže i elektronska komunikaciona infrastruktura u Crnoj Gori omogućavaju da se za pružanje elektronskih komunikacionih usluga primjenjuju najsavremenije tehnologije.

Trenutno je najzastupljenije tehnologija putem optičkog priključka sa 46,04 odsto. Slijede tehnologija sa koaksijalnim kablovima sa 26,59 odsto i xDSL tehnologija sa 25,96 odsto priključaka.

„Broj priključaka putem optike u toku prošle godine je porastao oko 12 odsto u odnosu na 2021. Trenutno u Crnoj Gori ima oko 212 hiljada instaliranih priključaka putem optike od kojih je aktivno 102,29 hiljada“, precizirali su iz EKIP-a.

Operatori nude uslugu širokopojasnog pristupa internetu sa brzinama do jedan giga bit po sekundi (Gb/s).

Analiza broja priključaka pokazuje da sve veći broj korisnika koristi brzi i ultra brzi pristup internetu, odnosno pristup sa brzinom većom od 30 megabita po sekundi (Mb/s) odnosno 100 Mb/s.

„Trenutno oko 30 odsto korisnika koristi brzine od dva Mb/s do 30 Mb/s, 15 odsto od 30 Mb/s do 100 Mb/s, dok 55 odsto koristi brzine jednake ili veće od 100 Mb/s. Broj korisnika koji koriste pakete brzine jedan Gb/s je trenutno mali i to su sve bili biznis korisnici“, objasnili su iz EKIP-a.

O sve većoj upotrebi interneta, kako su naveli, govori i činjenica da je ukupan internet saobraćaj koji su ostvarili korisnici u fiksnim elektronskim komunikacionim mrežama tokom prošle godine bio veći 47,02 odsto nego u 2021, dok je prosječan internet saobraćaj koji su ostvarili na mjesečnom nivou iznosio 220,2 gigabajta (GB).

„Ukupan internet saobraćaj koji su ostvarili korisnici putem mobilnih mreža tokom prošle godine bio je veći 41,02 odsto u odnosu na 2021, dok je prosječan korisnik putem mobilne elektronske komunikacione mreže na mjesečnom nivou ostvario 13,54 GB internet saobraćaja“, precizirali su iz EKIP-a.

Operatori u Crnoj Gori nude uslugu mobilnog pristupa internetu sa brzinama koje su uporedive pristupu u fiksnim mrežama.

„Internetu preko mobilnih mreža tokom decembra je pristupilo 642,97 hiljada korisnika. Ovaj broj je 14,42 odsto veći u odnosu na isti period 2021“, zaključuje se u saopštenju.

