Povećanje stope PDV-a snažno utiče na smanjenje konkurentnosti Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povećanje stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) u ugostiteljstvu dovela bi do smanjenja konkurentnsoti, rasta inflacije i sive ekonomije i ne postoji realna potreba države za tim, ocijenili su privrednici tokom sjednice Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore.

Predstavnici Ministarstva finansija su istakli da je u planu da stopa PDV-a u oblasti ugostiteljstva bude jedinstvena, te razmatraju i da bude niža od 21 odsto.

„Do kraja godine ćemo predložiti zakonsko rješenje koje će ujednačiti poresku stopu za sve ugostiteljske objekte, čime ćemo stvoriti povoljniji ambijent za čitavu ugostiteljsku djelatnost“, rekao je Miloš Radulović iz Direktorata za poreze i carine tokom sjednice održane u hotelu De’Andros u Virpazaru.

On je najavio da će se posebna radna grupa baviti ovim zakonom, a privrednici su zatražili da njihov predstavnik bude član, kako bi se dobila rješenja koja će doprinijeti razvoju ove djelatnosti.

Predsjednik Odbora, Ranko Jovović, naveo je da se, od početka ove godine, po sniženoj stopi PDV-a od sedam odsto oporezuju usluge pripremanja i usluživanja hrane i bezalkoholnih gaziranih pića čiji pregled je dat u Pravilniku i to isključivo u objektima koji su shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu kategorisani kao restorani i catering objekti, i koji posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti izdatu od nadležnih organa na način utvrđen pomenutim Zakonom.

„Ovakva poreska politika ozbiljno diskriminiše hotelski sektor, koji je osnova razvoja turizma Crne Gore, posebno imajući u vidu da je svaki hotel obavezan da ima restoran te samim tim podliježe PDV stopi od 21 odsto, dok bilo koji nezavisni restoran ima poresku stopu od sedam odsto i automatski dovodi u neravnopravan/diskriminatorski položaj hotele. Kao posljedicu ovakve odluke, trenutno imamo veliki broj malih hotela koji ozbiljno razmišljaju da smještajne jedinice kategorišu u privatan smještaj, a restorane registruju kao zasebne cjeline“, kazao je Jovović.

Prema njegovim riječima, s uvođenjem više PDV stope na ugostiteljske usluge od početka godine na kratki rok su ostvareni pozitivni fiskalni učinci, a koji će se iz godine u godinu smanjivati. Primjeri drugih država koje su povećavale PDV stope pokazuju da će nakon povećanja stope PDV doći do povećanja poreske evazije i sive ekonomije, najviše u ugostiteljstvu.

„U cilju osiguranja daljeg intenzivnog razvoja i unapređenja konkurentnosti turizma u Crnoj Gori, u skladu sa Strategijom razvoja turizma, kao i podsticanja razvoja povezanih djelatnosti, predlaže se da se najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, zadrži snižena stopa PDV-a od sedam odsto, na usluge smještaja i propiše snižena stopa PDV-a na usluge u ugostiteljstvu za sve objekte“, naveo je Jovović.

Predstavnik Ministarstva finansija, Miloš Radulović, kazao je da je za četvrti kvartal ove godine planirano usvajanje izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrijednost, te da resorno ministarstvo razumije zabrinutost ugostitelja zbog ovog zakona, koji propisuje sniženu stopu za usluge pripremanja i posluživanja hrane u restoranima i objektima bez usluživanja, odnosno keteringa.

„Kao predstavnik Ministarstva finansija i Vlade, mogu reći da trenutno razmišljamo o uvođenju jedinstvene stope na sve usluge ugostiteljstva i usluge pripremanja i posluživanja hrane“, kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, dd 2020. godine postoji snižena stopa za usluge pripremanja hrane, koja je prvo uvedena za hotele, a kasnije proširena na sve ugostiteljske objekte. To je već osam godina snižene stope od sedam odsto, što je učinilo našu stopu konkurentnom u regionu i na Mediteranu, a trenutno, navodi on, samo Albanija ima nižu stopu.

„Uvođenje jedinstvene stope u budućnosti trebalo bi da učini našu turističku privredu konkurentnijom“, dodao je Radulović.

Generalna direktorica Direktorata za razvoj turizma i izradu propisa u oblasti turizma u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, Svetlana Šljivančanin, navela je da ovaj direktorat prima sve zahtjeve za dobijanje odobrenja za rad hotela i kategorizaciju hotelskih kapaciteta.

„Strategijom razvoja turizma za period od 2022. do 2025. godine predviđeno je unapređenje hotelskih kapaciteta, kako kvantitativno, tako i kvalitativno. Predviđeno je povećanje hotelskih kapaciteta tri odsto u odnosu na postojeće stanje, od čega je 15 odsto predviđeno za sjeverne opštine. Postoji tendencija da se hoteli sa jednom ili dvije zvjezdice renoviraju i pređu u višu kategoriju. Takođe, predviđeni su novi hotelski kapaciteti visoke kategorije sa četiri ili pet zvjezdica“, navela je Šljivančanin.

Šljivančanin je istakla da veliki problem predstavlja različita stopa PDV-a za restorane, odnosno ugostiteljske objekte koji pripremaju i služe hranu i piće, odnosne restorane i hotele koji pružaju usluge smještaja pripremanja hrane i pića, te da postoji tendencija prenamjene pojedinih objekata.

Ona je kazala da ovi pojedinačni slučajevi, ukazuju na jednu tendenciju koja nije u skladu sa strategijom razvoja turizma, i što će dovesti do smanjenja hotelskih kapaciteta, a to nikom nije namjera niti cilj.

„Mi smo uputili jedan dopis kolegama iz Ministarstva finansija s apelom da stopa za restorane bili oni u okviru hotela ili poslovali samostalno, bude jednaka za sve“, kazala je Šljivančanin, dodajući da je svima želja da se ovaj problem riješi na dobrobit svih ugostitelja, ali i države.

Andrija Pešić iz Montenegro Stars Hotel Group, smatra da, ukoliko je suština promjene zakona da svi traže načine da plate manje poreza, to neće donijeti dobre rezultate.

„Zakoni bi trebalo da podstiču više privrednih subjekata da posluju u legalnoj zoni, kako bi država mogla prikupiti više poreza. Razumijemo da su posljednjih godina troškovi povećani, kako za privredu, tako i za državu, koja mora izmiriti svoje obaveze prema građanima, ali veliki broj subjekata koji legalno posluju treba biti podržan, a ne dodatno opterećen“, poručio je Pešić.

Radulović je kazao da od 2020. godine važi snižena stopa, koja je bila oročena i produžavana na predlog Vlade i poslanika, ali je zvanično prestala da važi krajem prošle godine.

„Razumijemo da je to stvorilo diskriminatorski ambijent prema hotelima, ali znalo se da je rok trajanja ograničen. Do kraja godine ćemo predložiti zakonsko rješenje koje će ujednačiti poresku stopu za sve ugostiteljske objekte, čime ćemo stvoriti povoljniji ambijent za čitavu ugostiteljsku djelatnost“, rekao je Radulović, dodajući da će biti formirana Radna grupa koja će se baviti ovim zakonom.

Jovović je apelovao da Ministarstvo finansija u Radnu grupu uključi predstavnike turističke privrede, kako bi ona mogla da sugeriše na vrijeme.

Igor Vujošević smatra da je neophodno PDV vratiti na sedam odsto dok se ne donese jedinstveno rješenje.

„U ovakvoj situaciji imate primjer hotela koji će sa 50 zaposlenih da plati 11,5 hiljada EUR poreza na 50 hiljada prometa i ketering koji sa dva zaposlena plaća PDV 3,5 hiljada na isti iznos, i onda dobijamo potpuno neravnopravnu utakmicu“, rekao je Vujošević.

Prema riječima Sava Martinović iz hotela Maestral, stopa PDV-a predstavlja jedan od ključnih instrumenata ekonomske politike sa strane države a istovremeno i faktor koji utiče na cjelokupnu privredu,

„Sada praktično imamo diferencirane stope za istu vrstu usluge po vrstama objekata i to je apsolutno neprihvatljivo. Ministarstvo turizma nikako ne bi smjelo d dozvoli da se u kontekstu izmjena koje se pripremaju, rezultat bude ukupno povećanje obaveza za hotelsku crnogorsku privredu, ali i povećanje sive ekonomije“, kazao je Martinović.

Dragan Purko Ivančević iz Mac Sun D.M.C. Montenegro, kazao je da interes Crne Gore treba da bude razvoj hotelske industrije, koja predstavlja kičmu turizma.

„Resornom Ministarstvu treba da obezbjeđuje zaštitu, unapređenje i razvoj turizma, da ga normira i donosi poreske politike u dogovoru da turističkim poslenicima“, kazao je Ivančević.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, saopštio je da razmatraju izgradnju žičare koja bi povezala obale Jadranskog mora i Skadarskog jezera.

„Nadam se da ćemo brzo doći do realizacije ove ideje“, kazao je Raičević.

On je istakao važnost otvaranja hotela u Virpazaru koji predstavlja jedno od najznačajnijih turističkih mjesta u opštini i privlači brojne posjetioce.

„Virpazar je uspio da realizuje jedan od značajnih poduhvata u turizmu jer hotel De’Andros upravo to predstavlja. Bar je nekada bio tranzitni centar, ali u prethodnih 15 do 20 godina sve više napreduje kao turistička destinacija, što je potvrda potencijala naše opštine“, rekao je Raičević.

Nikoleta Nikčević iz Turističke organizacije Bar, navela je da ovo područje opravdava slogan “Bar na dvije magićne obale”, te da otvaranje hotela u Virpazaru tome dodatno doprinosi.

„U našem fokusu je promocija aktivnog i avanturističkog turizma. U veoma dobroj saradnji sa Privrednom komorom na podsticanju razvoja ruralnog turizma“, rekla je Nikčević, dodajući da je osposobljeno 200 kilometara pješačkih staza, što je jako važno za avanturistički turizam.

Direktor hotela De’Andros, Dejan Belada, zahvalio je na lijepim riječima o značaju ovog objekta koje su se čule na sjednici. On je objasnio da je riječ o revitalizaciji hotela starog oko 50 godina, te da je rekonstrukcija trajala četiri godine.

„Dobili smo novi objekat na starom mjestu sa 50 smještajnih jedinica, welness i spa centrom, te sky barom. Cilj nam je da postanemo prepoznatljivi u centralnog regiji Crne Gore i Crmničkom kraju. Imamo 40 zaposlenih i svi su iz Crne Gore“, rekao je Belada.

