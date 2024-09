Povećanje rejtinga pokazatelj da se odgovorno upravlja javnim finansijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vijest da je Moody’s, povećao kreditni rejting Crne Gore, pokazatelj je da Vlada odgovorno upravlja javnim finansijama i da su svi ekonomski programi održivi, saopštio je premijer Milojko Spajić.

“Upravo je stigla još jedna sjajna vijest za crnogorsku ekonomiju i građane. Finansijska agencija Moody’s povećala je kreditni rejting Crne Gore sa B1 na Ba3, poslije više od decenije”, napisao je Spajić na mreži X.

To je, kako je ocijenio, odlična vijest za sve građane, jer znači niže kamate na kredite za privredu i domaćinstva, godišnju uštedu oko 30 miliona EUR koji se mogu usmjeriti za izgradnju infrastrukture i jasan signal za nove investiticije koje će donijeti nova, dobro plaćena radna mjesta.

“Svima je sada jasno da odgovorno upravljamo javnim finansijama i da su svi naši ekonomski programi održivi”, zaključio je Spajić.

