Povećanje plata olakšaće mladima prilagođavanje prvim radnim iskustvima

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Realizacijom nove fiskalne strategije i integrisanjem programa “Evropa sad 2”, Vlada nastavlja sa postepenom izgradnjom sistema koji će omogućiti mladima da svoju budućnost vežu za Crnu Goru, kazao je potpredsjednik Mladih Evrope, Darko Savović.

On je istakao da će, zahvaljujući “Evropi sad 2”, prva plata nakon studija biti najmanje 800 EUR.

“Prepoznajući značaj perioda prelaska iz obrazovnog sistema na tržište rada za sazrijevanje mladih i njihov budući progres, povećanje minimalnih plata na 600 i 800 EUR, zavisno od nivoa obrazovanja, olakšaće mladima prilagođavanje prvim profesionalnim radnim iskustvima”, naveo je Savović.

Kako je podsjetio, reformom je obezbijeđeno da prva plata svršenog visokoškolca, nakon programa stručnog osposobljavanja, bude najmanje 800 EUR, što je za 77 odsto više od dosadašnijh 450 EUR.

Savović je istakao da Mladi Evrope pozdravljaju činjenicu da će se “Evropa sad 2” implementirati mjesec dana prije predviđenog roka.

“Vjerujući da djela govore više nego riječi i da se borba protiv “odliva mozgova” može voditi samo konkretnim stvarima”, kazao je on.

Prema riječima Savovića, da 44. Vlada brine o budućnosti društva i države, pokazuje i lansiranje pilot projekta Evropske unije (EU) “Garancije za mlade”, koji će mladima omogućiti uspješniji početak radnog iskustva nakon završetka obrazovanja.

Kako je dodao, taj program, koji se više od deset godina primjenjuje u članicama EU, mladima omogućava pronalazak posla ili nastavak edukacije u periodu od četiri mjeseca nakon završetka obrazovanja ili prestanka radnog odnosa.

“Kako bismo dodatno proširili benefite “Evrope sad 2” za omladinu Crne Gore, Mladi Evrope će uskoro pokrenuti inicijativu unapređenja programa stručnog osposobljavanja kojim će se uslovi rada pripravnika značajno poboljšati”, kazao je Savović.

