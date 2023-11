Povećanje plata i penzija da ne prati zaduženje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA podržava povećanje plata i penzija, ali to ne smije doći kao posljedica kreditnog zaduženja Crne Gore ili ukidanja doprinosa za Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), saopštio je poslanik te stranke, Miloš Konatar.

“Kao poslanik koji je u Skupštini glasao za program Evropa sad 1, podržavam povećanje plata i penzija. Međutim, to povećanje ne smije doći kao posljedica kreditnog zaduživanja Crne Gore ili ukidanja doprinosa za Fond PIO”, kazao je Konatar, koji je i potpredsjednik URA-e.

Konatar je ocijenio da niko danas u Crnoj Gori nema pravo da zaduženjem stavlja okove budućim generacijama ili ugrozi primanje penzija starijim generacijama koje su izgradile ovu zemlju.

“Vlada Dritana Abazovića je bez zaduženja ili ugrožavanja finansiranja Fonda PIO povećala prosječnu bruto zaradu u Crnoj Gori sa 873 na hiljadu EUR i prosječnu penziju sa 299 na 405 EUR”, podsjetio je Konatar.

Prema njegovim riječima, danas u Crnoj Gori imamo najmanji javni dug u odnosu na BDP u posljednjih deset godina i niko nema pravo da zarad ličnog hira ugrozi finansijsku stabilnost naše zemlje.

“Crna Gora danas ima najveći rast BDP-a u Evropi i to je put kojim treba ići. Domaćinskim odnosom prema državnom novcu i javnim finansijama, stvorili smo uslove za povećanje plata i penzija koje zaslužuju građani Crne Gore, ali ne ugrožavajući budućnost novih generacija i penzionere koji zaslužuju posebno poštovanje”, zaključio je Konatar.

