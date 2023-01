Potvrđeni dodatni letovi iz Beograda u toku Praznika mimoze

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije Opštine Herceg Novi dogovorio je sa crnogorskom nacionalnom avio-kompanijom organizaciju većeg broj letova iz Beograda za Tivat u toku Praznika mimoze.

Direktor prodaje kompanije Air Montenegro, Dejan Pižurica, saopštio je da će termini u kojima će se dodatni letovi odvijati biti objavljeni sredinom mjeseca.

Sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije, Nenad Vitomirović, objasnio je da će dodatni letovi u toku Praznika mimoze omogućiti bolju popunjenost smještajnih kapaciteta i povećati broj turista tokom februara i marta.

“Očekujemo znatno veći broj gostiju iz Srbije, jer Praznik mimoze počinje 17. februara, a u tom periodu su i praznici u Srbiji. Program je inoviran u odnosu na prethodne godine i koncipiran tako da nudi zanimljive sadržaje za sve ukuse i generacije. Nadamo se uspješnom dogovoru sa agencijama iz Banja Luke“, rekao je Vitomirović.

On je dodao da cilj nije samo bolja posjeta u toku Praznika mimoze, jer nakon toga slijede Vaskršnji praznici i Prvi maj.

„Herceg Novi mora da bude vidljiviji i konkurentniji na turističkom tržištu regiona i Evrope uopšte. Ovo će ujedno biti i početak promotivnih aktivnosti za narednu ljetnju turističku sezonu”, saopštio je Vitomirović.

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije Opštine Herceg Novi će, na sastanku koji će uslijediti sa svim zainteresovanim turističkim agencijama iz Banja Luke, sagledati mogućnost uvođenja čarter letova iz tog dijela Bosne i Hercegovine.

