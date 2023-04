Potrebno snaženje IPA strukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snaženje IPA strukture preduslov je uspješne apsorpcije sredstava EU fondova, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Sekretarka Ministarstva i nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO), Ana Raičević, održala je danas sastanak sa predstavnicima tijela koja čine strukturu za samostalno upravljanje pretpristupnim sredstvima iz EU fondova – IPA sredstva.

Raičevic je istakla da su jačanje kadrovskih kapaciteta i zadržavanje postojećeg obučenog i iskusnog kadra, ključni izazovi sa kojima se suočava cijela struktura.

U tom smislu, kako je dodala, neophodno je pronaći i osmisliti efikasnije mehanizme kojim će se obezbijediti kontinuirano jačanje kapaciteta IPA strukture, kako bi se umanjili svi rizici u procesu ugovaranja dostupnih EU sredstava i sprovođenja projekata, kako u aktivnoj IPA II perspektivi tako i u nadolazećoj finansijskoj perspektivi IPA III za period 2021-2027.

Takođe, identifikovana je potreba intenziviranja komunikacije i saradnje između tijela i aktera unutar IPA strukture.

Uzimajući u obzir veliki iznos sredstava koji Crna Gora, kao zemlja kandidat, dobija iz IPA fondova, aktivnosti na nivou strukture, ali i očuvanje institucionalne memorije, od krucijalnog su značaja za uspješnu apsorpciju dostupnih EU sredstava i pripreme zemlje za članstvo u EU.

„Potrebno je graditi sve jaču i bolju koordinaciju svih uključenih struktura, kako bi Crna Gora ubuduće povlačila što više sredstava iz fondova EU, što zahtijeva veliku posvećenost svih aktera u procesu, koji mogu računati na punu podršku NAO-a u okviru svih poslovnih aspekata“, poručila je Raičević.

Sastanku je prisustvovala i nacionalna koordinatorka za instrument pretpristupne podrške Crnoj Gori (NIPAK), Milena Žižić.

