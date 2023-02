Potrebna saradnja u oblasti praćenja postupaka privatizacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupštinska Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije trebalo bi da od Savjeta za privatizaciju prima informacije o privatizaciji kompanija u realnom vremenu, kako bi organizovala sjednice i donosila određene zaključke, ocijenjeno je na sastanku njihovih predstavnika.

Ti zaključci bi, kako je pojašnjeno, bili potom usmjereni ka Savjetu za privatizaciju i Tenderskoj komisiji.

Predsjednik tog skupštinskog tijela, Maksim Vučinić, sastao se danas sa predstavnicima Savjeta: državnom sekretarkom u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Oliverom Popović, predsjednikom Odbora direktora Investiciono razvojnog fonda (IRF) Velizarem Kaluđerovićem, šeficom finansija IRF-a Jelenom Strugar i šefom pravne službe IRF-a Mirkom Maškovićem.

„Na sastanku je razgovarano o odluci o Planu privatizacije za ovu godinu, razlozima koji su opredijelili Savjet za ovogodišnje privatizacije, kao i o stanju u preduzećima koje planira da privatizuje“, saopšteno je iz Skupštine.

Vučinić je podsjetio da je Komisija u prethodnom periodu usmjeravala aktivnosti ka kontroli završenih privatizacija i da ima za cilj da se u narednom periodu, u saradnji sa Savjetom, pažnja usmjeri na aktuelne privatizacije koje su predviđene odlukom o Planu privatizacije za ovu godinu.

On smatra da bi Komisija trebalo da bude pravovremeno upoznata sa detaljima tenderskih uslova, raspisivanjem tendera i rangiranjem ponuda na tenderu.

Predstavnici IRF-a su govorili o planiranim privatizacijama kompanija i to Montepranzo Bokaprodukt, Turistički centar Durmitor i Institut za crnu metalurgiju, u kojima IRF ima većinski ili potpuni udio u vlasništvu.

Oni su predložili Savjetu da ih uvrsti u Plan privatizacije za ovu godinu.

Popović je navela da Ministarstvo podržava rad Komisije, te da će u radu biti transparentni i da će tom skupštinskom tijelu biti dostupni svi raspoloživi podaci i informacije iz domena nadležnosti tog Vladinog resora.

Ona je kazala da Plan privatizacije za ovu godinu predstavlja okvirni plan, te da će se privatizaciji Budvanske rivijere pristupiti detaljno i obazrivo, a ukoliko počne proces privatizacije, Komisija će biti obaviještena o svim koracima.

Popović je napomenula i da u tom kontekstu stoje na raspolaganju za svaki vid saradnje.

