MPNI: Insistiraćemo na utvrđivanju odgovornosti za incident u OŠ Vlado Milić

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) insistiraće na adekvatnom utvrđivanju odgovornosti i sankcionisanju svih učesnika incidenta u podgoričkoj Osnovnoj školi „Vlado Milić“ u kojoj je, tokom proslave polumature, došlo do požara na objektu škole, saopšteno je iz tog resora.

Polumaturanti OŠ “Vlado Milić” su danas, tokom bakljade kojom su obilježavali kraj školovanja, zapalili krov te obrazovne ustanove.

Iz MPNI su u saopštenju osudili neprimjerno ponašanje učenika.

Oni su zahvalili Upravi policije i Službi zaštite i spašavanja na blagovremenoj reakciji, zahvaljujući kojoj nije došlo do težih posljedica.

„Ministarstvo će insistirati na adekvatnom utvrđivanju odgovornosti i sankcionisanju svih učesnika ovog incidenta“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su apelovali su na nadležne organe da pooštre kaznenu politiku.

„Jer je za to krajnje vrijeme i niko nema prava da ugrožava bezbjednost djece i zaposlenih u školama i uništava državnu imovinu“, dodaje se u saopštenju.

