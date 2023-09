Potpuna valorizacija rožajskog prirodnog blaga cilj ostvariv u bliskoj buudćnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpuna valorizacija rožajskog prirodnog blaga i njegovog položaja, uz očuvanje vrijednog nasljeđa i tradicije tog kraja, zajednički su ciljevi koji su u bliskoj budućnosti i ostvarivi, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je čestitao Dan Opštine Rožaje njenom predsjedniku, Rahmanu Husoviću, predsjedniku Skupštine Opštine, Almiru Avdiću, odbornicama i građanima.

„Dozvolite da vam u ime Vlade, i u svoje lično ime, najiskrenije čestitam Dan Opštine, sa željom da nastavite da se razvijate u pravcu apsolutne funkcionalnosti i održivosti, kao grad koji predstavlja jak oslonac, kako razvoju sjevera, tako i cijele države”, naveo je Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, kazao da izrazito uspješna ljetnja turistička sezona na izmaku daje za pravo da se sa još većim optimizmom i odlučnošću dovrše započete strateške investicije i krene u realizaciju novih, koje će nesumnjivo uvećati raznovrsnost ponude tog kraja i poboljšati infrastrukturnu povezanost.

“Uvjeren da ćemo uz dodatno zajedničko angažovanje i doprinos naše vrijedne dijaspore, uspjeti da pokrenemo nove privredne sadržaje i značajno poboljšamo životni standard građana, još jednom vam čestitam značajan praznik“, zaključuje se u čestitki Abazovića.

