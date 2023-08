Potpisani ugovori za finansiranje finalne faze projekta TS Lastva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović i šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj za Crnu Goru (EBRD), Remon Zakaria, potpisali su danas ugovor o garanciji između dvije institucije, u cilju finansiranja finalne faze trafostanice Lastva.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je potpisan amandman na ugovor o kreditnom aranžmanu između Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i EBRD-a, za potrebe finansiranja projekta ugradnje varijabilne prigušnice u trafostanici Lastva, u iznosu do devet miliona EUR.

Amandman na ugovor o kreditu, ispred CGES-a, potpisao je izvršni direktor te firme, Ivan Asanović.

“Imajući u vidu likvidnost i kontinuirane pozitivne rezultate u poslovanju CGES-a, kao i potrebu investiranja u unapređenje bezbjednosti elektroprenosne mreže, kao jednog od stubova razvoja energetskog sektora u Crnoj Gori, Damjanović je istakao da je izdavanje državne garancije za pomenuti kreditni aranžman, ekonomski opravdano predviđeno Zakonom o budžetu za ovu godinu, kao i pratećom odlukom o zaduživanju”, navodi se u saopštenju.

Asanović je saopštio da je proširivanjem ugovora o kreditu između firme koju predvodi i EBRD-a, a koji je sklopljen 2013. godine sa ciljem ulaganja u prenosnu mrežu, odnosno kvalitet i modernizaciju usluga, stvoren osnov za finalizaciju projekta TS Lastva, odnosno ubrzanu nabavku varijabilnog šantnog reaktora i priključka, što će trajno omogućiti siguran rad elektro mreže i interkonekciju sa Italijom.

Zakaria je poručio da je ovo jedan u nizu uspješnih projekata koje banka koju predstavlja realizuje sa Crnom Gorom, i izrazio očekivanja da će saradnja u svim sferama koje EBRD finansijski pomaže, biti proširena i intenzivirana.

“Amandmanom na ugovor o kreditu u vrijednosti od devet miliona EUR, koji je danas potpisan, definisan je rok raspoloživosti sredstava do 15. novembra 2025. godine, i varijabilna kamatna stopa, koja, u skladu sa standardnim uslovima EBRD-a, iznosi šestomjesečni EURIBOR + jedan odsto, s tim što je amandmanom dodata opcija izbora obračuna kamate po fiksnoj kamatnoj stopi kako je definisano standardnim uslovima EBRD-a”, zaključuje se u saopštenju.

