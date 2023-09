Potpisani ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava za investicije u ribolovne plovne objekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Resorni ministar, Vladimir Joković, potpisao je ugovore sa korisnicima koji su zadovoljili kriterijume administrativne i tenderske kontrole po drugom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava podrške za investicije u ribolovne plovne objekte, uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su podsjetili da je javni poziv bio otvoren od 20. marta do 20. maja.

“Ukupna vrijednost investicije u nabavku osam brodova je 1,68 miliona EUR, dok je potencijalna vrijednost bespovratne podrške 1,79 miliona EUR, od čega je za nabavku koče (jedan aplikant) vrijednost investicije 0,9 miliona EUR, dok je prosječna vrijednost ostalih investicija 110 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Poziv se realizovao kroz program grantova u sektoru ribarstva, pružanjem bespovratne podrške investicijama u zamjeni postojećih sa novim ribolovnim plovnim objektima.

Sprovodi ga Direktorat za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, u okviru drugog projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS 2), koji je finansiran zajmom Svjetske banke (SB).

