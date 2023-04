Potpisan sporazum o saradnji EPCG Solar gradnje sa OIE Podgorica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) Solar gradnja i podgoričko preduzeće Obnovljivi izvori energije (OIE) potpisali su sporazum kojim se predviđa saradnja na razvoju projekata elektrane Čevo i vjetroelektrana Bijela i Korita.

Kako je saopšteno iz EPCG Solar gradnje, izvršni direktor tog preduzeća Ranko Vuksanović rekao je da je zadovoljan što je OIE prepoznalo upravo EPCG Solar gradnju kao najboljeg potencijalnog partnera za realizaciju tih projekata.

“Naša firma je već počela da širi obim poslovanja mimo projekata Solara, nudeći usluge na tržištu monterskih poslova u oblasti energetike”, dodao je Vuksanovuć.

Osnivač OIE Dejan Milić je rekao da je zadovoljan postignutim potpisivanjem memoranduma.

„Ubijeđen sam da će EPCG Solar gradnja biti najbolji poslovni partner za izvođenje tih poslova, imajući na umu stručnost i profesionalnost radnog kadra tog preduzeća“, kazao je Milić.

Iz EPCG Solar gradnje rekli su da je za projekte solarne elektrane Čevo i vjetrolektranu Bijela izrađena kompletna projektna dokumentacija, dok je projekat Korita još u fazi ispitivanja.

“Sa realizacijom tih projekata krenuće se kada preduzeće Obnovljivi izvori energije dobije sve potrebne građevinske dozvole, a EPCG Solar gradnja pružiće svoje usluge ugradnje kroz tržišno konkurentnu ponudu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da pokretanje te saradnje pokazuje da je Odbor EPCG opravdano formirao EPCG Solar gradnju u cilju razvoja energetskog sektora u Crnoj Gori, i da će u narednom periodu ta firma nastaviti da ostvaruje dobre i isplative projekte.

