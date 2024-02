Potpisan sporazum Crne Gore i Češke o otklanjanju dvostrukog oporezivanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Novica Vuković i češka ambasadorka u Podgorici Janina Hrebičkova potpisali su danas sporazuma između Crne Gore i Češke o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbjegavanja.

Iz Ministarstva finansija su saopštili da je sporazum potpisan u cilju unapređenja ekonomske saradnje dvije države i lakšeg međusobnog poslovanja.

“Sporazumom koji će poboljšati trgovinsku razmjenu i ulaganja, između ostalog, je dogovoreno da se oporezivanje dividendi, kamata i autorskih naknada, pored zemlje rezidenstva, vrši i u zemlji izvora, shodno dogovorenim poreskim stopama«, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, takođe, predviđeno da se kamata izuzima od oporezivanja u državi ugovornici u kojoj nastaje, ako je ostvari ili stvarno posjeduje vlada druge države ugovornice, centralna banka, te druge države ili bilo koja finansijska institucija koju u potpunosti posjeduje ta vlada, uz listu tih finansijskih institucija.

»Prilikom potpisivanja, zajednički je konstatovano da ta vrsta sporazuma, osim što olakšava administrativne procese i pojednostavljuje procedure, djeluje podsticajno, kako na investicije, tako i na međunarodnu trgovinu i ukupne bilateralne odnose«, rekli su iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora naveli su da je poručeno da danas potpisani sporazum, smanjenjem administrativnog i fiskalnog opterećenja, pruža podršku postojećim i podstrek novim investicijama u ekonomijama obje države.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i zamjenica ambasadorke, Petra Ali Dolakova, zamjenik šefa Odjeljenja za međunarodno oporezivanje, Martin Bores, državna sekretarka u Ministarstvu finansija, Jovana Nišavić, kao i generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem u tom resoru, Biljana Peranović.

