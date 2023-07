Potpisan drugi ugovor o priključenju solarne elektrane na prenosni sistem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ugovor o priključenju solarne elektrane Montečevo na prenosni sistem, čija je instalisana snaga do 400 megavata (MW), investicione vrijednosti oko 350 miliona EUR, potpisan je danas u Podgorici.

Ugovor su potpisali izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) Ivan Asanović i izvršna direktorica firme Sun horizon, Darija Gazivoda, koja radi u okviru velike grupacije CWP Europe koja je jedna od vodećih kompanija u oblasti razvoja projekata proizvodnje iz obnovljivih izvora električne energije u ovom dijelu Evrope.

Iz CGES-a je saopšteno da će za potrebe priključenja ove elektrane biti izgrađeno jedno od najvećih postrojenja na Balkanu, 400 kilovoltno (kV) razvodno postrojenje Čevo, u koje bi bili uvedeni svi 400 kV dalekovodi Lastva – Trebinje, Lastva – Pljevlja i Lastva – Podgorica po sistemu “ulaz – izlaz”.

„Osim veće priključne snage koju će mreža moći prihvatiti, ovo tehničko rješenje omogućava i bolje perfomanse prenosnog sistema, jer eliminiše mogućnost istovremenog ispada 400 kV dalekovoda prema Trebinju i prema Pljevljima, što će imati višestruke benefite uključujući i povećanje snage kratkog spoja i inercije sistema“, objasnili su iz CGES-a.

Ugovorom je definisan dinamički plan, kojim je predviđeno da solarna elektrana Montečevo, sa razvodnim postrojenjem Čevo, budu izgrađeni do kraja 2027. godine.

„I pored toga što će integracija obnovljivih izvora električne energije u postojeću mrežnu infrastrukturu predstavljati tehničke izazove (a CGES-u je već dostavljen značajan broj zahtjeva za priključenje), konstatuje se da je prenosna mreža kojom gazduje CGES u velikoj mjeri spremna za takve trendove“, dodaje se u saopštenju.

CGES je, prema riječima njegovih predstavnika, do sada, a što je namjera i u budućnosti, uložio značajna sredstva u osnaživanje i modernizaciju svojih kapaciteta, ali i u nove projekte od regionalnog značaja.

„U susret priključenju novih izvora električne energije, možemo sa zadovoljstvom reći da je CGES potpuno spreman da te izvore primi, postane stabilan sistem i prenese energiju od proizvođača do potrošača“, zaključuje se u saopštenju.

