Potpisali ugovor za priključenje solarne elektrane na prenosni sistem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i bjelopoljske kompanije EE Korita potpisali su danas u Podgorici ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje nove solarne elektrane na prenosni sistem.

Vrijednost projekta je preko 200 miliona EUR.

„Ova saradnja, koju su ozvaničili izvršni direktor CGES-a Ivan Asanović i predstavnik bjelopoljske kompanije Damir Banovec, označava korak naprijed ka jačanju naših kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i širenju održive energetske mreže“, rekli su iz CGES-a.

Ugovor obuhvata planiranje, izgradnju i integraciju buduće solarne elektrane, koja će imati kapacitet od 240 megavata (MW), na lokaciji Korita u blizini granice sa Srbijom, čiji je investitor danski European Energy koji ima značajno iskustvo u izgradnji solarnih i vjetro elektrana.

„Ova inicijativa predstavlja jedan dio naše strategije usmjerene ka povećanju udjela čiste energije u ukupnoj proizvodnji električne energije u Crnoj Gori, čime podržavamo globalne ciljeve održivog razvoja i doprinosimo očuvanju životne sredine“, zaključili su iz CGES-a.

