Potpisali ugovor o zajmu za projekat olakšavanja trgovine i transporta na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska Vlada i Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), potpisali su danas ugovor o zajmu za projekat olakšavanja trgovine i transporta na Zapadnom Balkanu, vrijedan 14,5 miliona EUR.

Ugovor su potpisali ministar finansija Aleksandar Damjanović i šef kancelarije Svjetske banke (SB) za Crnu Goru, Christopher Sheldon.

Projekat će u narednom petogodišnjem periodu sprovoditi Ministarstvo kapitalnih investicija.

Potpisivanju je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, prisustvovala i direktorica SB za Zapadni Balkan, Xiaoqing Yu.

„Riječ je o projektu koji ima za cilj olakšanje trgovine i transporta na području zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU), uvođenje potpunog elektronskog carinskog poslovanja, kao i efikasnost u pogledu sigurnosnih kontrola, čime će se omogućiti veći nivo bezbjednosti samog carinskog poslovanja“, navodi se u saopštenju.

Značajna komponenta ovog projekta je uvođenje koncepta jedinstvenog šaltera u prekograničnoj trgovini (Single Window), koji će doprinijeti proširenju automatske obrade i elektronske razmjene podataka, a koja podrazumijeva razvoj i umrežavanje informacionih sistema organa nadležnih za prekogranični promet robe, čime će se smanjiti vrijeme i troškovi zadržavanja robe na granici.

„Kreditnim aranžmanom definisan je rok otplate od 18 godina. Kamatna stopa na zajam jednaka je šestomjesečnom EURIBOR-u uvećanom za varijabilnu kamatnu maržu”, precizirali su iz Ministarstva.

Damjanović je ocijenio da je potpisani ugovor u skladu sa strateškim ciljem Vlade, koji se tiče unapređenja funkcionalnosti Luke Bar, kao i njene buduće integrisanosti sa modernizovanom željezničkom infrastrukturom, čime će se pospješiti propusna moć ovog trgovinskog koridora, a što će pozitivno uticati ne samo na bolju robnu razmjenu i snabdjevenost Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana, već i cijele centralne i istočne Evrope.

Yu je ocijenila da olakšice u prekograničnom transportu, koje omogućava potpisani akt, predstavljaju značajan doprinos jačanju regionalne saradnje među državama.

U razgovoru sa Yu, identifikovani su prioriteti dosadašnje saradnje, analizirane faze u započetim projektima, kao i mogućnosti dodatnog partnerstva.

Damjanović i državni sekretari, Agron Ibrahimi i Ilija Vukčević, upoznali su tim SB sa ključnim finansijskim politikama koje se sprovode, izvršenjem budžeta, kao i novim setom zakonskih mjera koji je pripremljen i proslijeđen Skupštini, a čija primjena će dovesti do povećanja poreskih prihoda i i smanjenja sive ekonomije.

„Mjere, između ostalih, uključuju i zakonska unapređenja u oblasti igara na sreću, ali i izmjene sistemskog Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, koji podrazumijeva osnivanje nezavisnog tijela – Fiskalnog savjeta, kao instituta koji će doprinijeti povećanju budžetske transparentnosti i odgovornosti, a sve saglasno preporukama EU i uz otvorenu podršku SB, iskazanu i na samom sastanku“, zaključuje se u saopštenju.

