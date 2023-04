Potpisali sporazum sa EK za učešće u Programu jedinstvenog tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović i generalna direktorica za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i malo i srednje preduzetništvo u Evropskoj komisiji, Kerstin Jorna potpisali su Sporazum za učešće Crne Gore u Programu jedinstvenog tržišta.

Iz resornog Ministarstva je saopšteno da je Program jedinstvenog tržišta /Single Market Program/ za period od 2021. do 2027. godine, program za unutrašnje tržište, konkurentnost preduzeća, uključujući mala i srednja preduzeća, oblast bilja, životinja, hrane i stočne hrane i evropske statistike.

“Ovaj Program sa budžetom od 4,2 milijarde EUR ima za cilj jačanje jedinstvenog tržišta fokusiranjem na ekonomski oporavak svakog industrijskog ekosistema od pandemije covid-19”, navodi se u saopštenju.

Đurović je podsjetio na prethodni period uspješne saradnje sa Evropskom komisijom, koji je, kako je naveo, nesumnjivo pokazao koliko je Crna Gora odlučna u svojoj namjeri da postane kredibilan dio evropske porodice, istovremeno koristeći većinu dostupnih instrumenata EU za razvoj svojih kapaciteta i potencijala.

“Crna Gora ostaje posvećena regionalnoj saradnji i imaće aktivnu ulogu u izgradnji stabilnijeg i sigurnijeg regiona kroz učešće u različitim inicijativama i programima. Posebno sam ponosan što je Crna Gora prva u regionu koja potpisuje Sporazum i pristup ovom značajnom program”, poručio je Đurović.

Zahvaljujući svojoj prekograničnoj prirodi, Program će biti od obostrane koristi kako za EU tako i za mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori jačanjem njihove saradnje i na taj način stimulisanjem dinamičnijeg i međunarodnog poslovnog okruženja.

Značaj uključenja u Program EU Single Market Program je sadržan u pregovaračkom poglavlju 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, s obzirom da su posebno akcentovani principi i instrumenti politike, koji su na nivou EU, u značajnoj mjeri implementirani najprije kroz program CIP i COSME, u kojem su preduzeća iz EU i Crne Gore sarađivala u nekoliko projekata koje finansira EU.

“COSME je bio plodno tlo za rast i ostvarivanje svojih međunarodnih ambicija, ne samo zahvaljujući dobro poznatoj Evropskoj mreži preduzetništva /Enterprise Europe Network/ (EEN) i Erazmus za mlade preduzetnike /Erasmus for Young Entrepreneurs/ (EYE), već i zahvaljujući aktivnostima u oblastima klastera, turizma i socijalnoj ekonomiji, usvajanju tehnologije”, navodi se u saopštenju.

Sada je namjera da se kroz Program i njegove specifične programe nastavi sa podrškom preduzećima iz EU i Crne Gore da napreduju na međunarodnom nivou kroz kombinaciju prilika za pronalaženje partnera, savjeta i uspostavljanja novih pouzdanih poslovnih partnerstava.

“Time se daje doprinos kvalitetnijoj realizaciji ciljeva utvrđenih postojećim strateškim dokumentima za razvoj industrije, malih i srednjih preduzeća i ostalih relevantnih strategija i programa”, zaključuje se u saopštenju.

