Potpisali sporazum o saradnji

Podgorica, Ningbo, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Udruženja za međunarodnu ekonomsku saradnju Crne Gore (MIECA) i Komiteta grada Ningboa Kineskog savjeta za promociju međunarodne trgovine (CCPIT) potpisali su danas sporazum o saradnji.

Sporazum je potpisan na konferenciji Poslovnog savjeta između Kine i centralnoistočne Evrope koji su u Ningbou organizovali CCPIT i lokalne vlasti kineske provincije Zhejiang.

Kako javlja novinarka China Media grupe, Yu Xi, dvije ugovorene strane će održavati stalne i bliske kontakte, pružajući uzajamno informacije u vezi s ekonomskim razvojem, trgovinom, investicionim politikama, transferom tehnologije i ekonomskom saradnjom.

Takođe, dvije strane će međusobno preporučivati i predstavljati mogućnosti za trgovinu i ulaganja i podsticati i pomagati svoje članove i partnere da međusobno sarađuju u različitim oblicima, kako bi promovisali razvoj ekonomskih i trgovinskih odnosa između Ningboa i Crne Gore.

Istovremeno, dvije ugovorene strane će promovisati razmjenu između Ningboa i Crne Gore kroz organizovanje privrednih i trgovinskih delegacija i studijskih grupa.

Ningbo, glavni grad provincije Zhejiang, je posljednjih skoro deset godina postao poznat po održavanju EXPO-a između Kine i zemalja centralnoistočne Evrope i događaja u vezi sa trgovinom između Kine i zemalja tog regoina.

Grad je postavio i cilj razvoja da bude prioritetna destinacija u trgovini Kine sa zemljama centralnoistočne Evrope.

Na EXPO-u u Ningbou, između Kine i zemalja centralnoistočne Evrope, MIECA će na dva štanda predstaviti proizvode i turističke ponude iz Crne Gore.

MIECA je nevladina organizacija registrovana u Tivtu, čije članice su uglavnom poslovni ljudi i stručnjaci koji se bave međunarodnom trgovinom i političkom i kulturnom saradnjom.

