Potpisali multilateralni sporazum

Podgorica, (MNA-BUSINESS) – Predstavnici Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG) i Evropske kooperacije za akreditaciju (EA) potpisali su danas u Podgorici multilateralni sporazum, kojim je domaćim proizvođačima i pružaocima usluga sada olakšan pristup evropskom tržištu.

Potpisanim sporazumom je potvrđeno da je ATCG u ekvivalentnom položaju sa nacionalnim akreditacionim tijelima država Evropske unije (EU).

Direktorica ATCG-a, Anita Krulanović, ocijenila je da potpisivanje sporazuma predstavlja krunu dosadašnjeg rada tog tijela.

„Ovaj sporazum je potvrda da smo od samog osnivanja organizovano i strpljivo gradili i unapređivali sistem akreditacije u Crnoj Gori, u skladu sa najboljom evropskom i međunarodnom praksom“, kazala je Krulanović.

Ona je istakla da je ovaj sporazum važan, prije svega, za Crnu Goru, kao lidera u regionu u procesu evropskih integracija.

Krulanović je navela da je Akreditaciono tijelo dalo puni doprinos, naročito kroz Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe, gdje se očekuje da sve nacionalne institucije infrastrukture kvaliteta, pa samim tim i Akreditaciono tijelo, dostignu zahtjevani nivo operativnosti i kompetentnosti.

Predsjednica Komiteta za multilateralni sporazum o priznavavanju jednakosti akreditacije EA, Marija Papaciku, ocijenila je da je prihvatanje multilateralnog sporazuma od velikog značaja za unutrašnje tržište u Evropi, u pogledu olakšavanja prekograničnog poslovanja, kao i pokazivanja usaglašenosti sa evropskim zakonodavstvom za proizvode i usluge, čime se doprinosi zaštiti zdravlja, sigurnosti i životne sredine.

Ministar finansija, Novica Vuković, saopštio je da je potpisivanjem sporazuma, domaćim proizvođačima i pružaocima usluga sada olakšan pristup evropskom tržištu, čime su, kako je rekao, značajno uvećane mogućnosti i koristi za crnogorsku privredu.

“Jačanjem privrede i trgovine stvaraju se pretpostavke za dalji rast crnogorske ekonomije, budući prosperitet društva i bolji kvalitet života svih njenih građana”, poručio je Vuković.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i gosti iz regiona, među kojima i direktor Akreditacionog tijela Srbije, Dragan Pušara, koji je poručio da cijeni napore koje su kolege iz ATCG-a uložile u cilju potpisivanja ovog sporazuma.

„Ovaj sporazum nije samo formalnost. On predstavlja čvrstu vezu između naših akreditacionih tijela i svih akreditacionih tijela potpisnika ovog sporazuma i potvrđuje našu posvećenost zajedničkom cilju – unapređenju kvaliteta i bezbjednosti proizvoda i usluga“, rekao je Pušara.

Prema njegovim riječima, primjena standarda u prvom trenutku možda izgleda nevažno za svakodnevne živote, ali i te kako ima uticaja na bezbjednost objekata u kojima se živi i radi, zdravstvenu zaštitu, kvalitet vazduha, proizvodnju hrane, tekstila i električnih uređaja.

