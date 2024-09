Potpisali Memorandum o saradnji za projekat Young Energy Europe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Njemačko-srpska i Privredna komora Crne Gore (PKCG) potpisale su Memorandum o saradnji za projekat Young Energy Europe.

Kako je saopšteno iz PKCG, memorandum je potpisan kao dio šire inicijative koja obuhvata više evropskih zemalja, čime je zvanično započeta realizacija projekta Young Energy Europe u Crnoj Gori za naredne tri godine.

Izvršni član Upravnog odbora Njemačko-srpske privredne komore, Alexander Markus, istakao je važnost obuke takozvanih energetskih skauta, profesionalaca iz kompanija i organizacija, koji će kroz ovaj program steći napredna znanja u oblasti energetske efikasnosti i optimizacije resursa.

„Održivost je ključni deo modernog poslovanja. Kroz projekat Young Energy Europe edukujemo energetske skautove o energetskoj efikasnosti, osnažujući ih da smanje ekološki otisak i doprinesu održivom razvoju. Kompanije uključene u program imaju priliku da postanu lideri u smanjenju emisije ugljen-dioksida (CO2) i ostvarivanju dugoročnih ekoloških ušteda. U Srbiji smo već obučili 127 skauta, koji su smanjili emisiju za skoro 50 tona CO2 i taj uspeh želimo da prenesemo i na Crnu Goru“, poručio je Markus.

Direktorica Sektora za projekte u PKCG, Tanja Radusinović, saopštila je da potpisivanje memoranduma o saradnji predstavlja važan korak ka unapređenju energetske efikasnosti i zelenoj tranziciji u Crnoj Gori.

To, kako je rekla, otvara nove mogućnosti za implementaciju inovativnih rješenja i jačanje našeg zajedničkog doprinosa očuvanju životne sredine.

“Ovaj čin simbolizuje našu čvrstu opredijeljenost da podržimo projekte poput Young Energy Europe, koji imaju za cilj edukaciju novih generacija energetskih stručnjaka i unapređenje kapaciteta za uštedu energije u kompanijama širom Crne Gore. Posvećenost PKCG širenju svijesti svog članstva o značaju zelene tranzicije, kao i pružanju savjetodavne podrške na tom putu, nesumnjivo nas je preporučilo za partnera Njemačko-srpskoj privrednoj komori za realizaciju aktivnosti vezanih za važna pitanja održivog razvoja i klimatske zaštite”, poručila je Radusinović.

Projekat je dio Evropske klimatske inicijative (EUKI) i finansira ga njemačko Savezno ministarstvo za ekonomiju i zaštitu klime (BMWK).

Njemačko-srpska privredna komora preuzela je rukovodstvo nad projektom 2021. godine, zajedno sa još sedam evropskih zemalja učesnica. Od ove godine, Crna Gora se pridružuje ovoj inicijativi, uz zemlje poput Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Letonije i Estonije.

Podršku ovom projektu pruža i Ministarstvo energetike Crne Gore, što dodatno potvrđuje njegov značaj za ekološki i privredni napredak zemlje.

Obuka energetskih skauta u Crnoj Gori biće održana od 7. do 11. oktobra ove godine.

Nakon završetka obuka, skauti će pred stručnim žirijem predstaviti projekte energetske efikasnosti koje su razvili u svojim kompanijama i dobiti sertifikat energetskog skauta koji izdaje Njemačka industrijska i trgovinska komora (DIHK) iz Berlina.

