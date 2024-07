Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi službenici Poreske uprave (PU) posvećeno rade na ubrzanom osposobljavanju servisa, kako bi građani i poreski obveznici mogli da izvršavaju svoje obaveze.

“Poreska uprava teži unapređenju svih svojih servisa, te je trenutni prekid vezan za redovno održavanje i poboljšanje cjelokupnog sistema”, navodi se u saopštenju PU.

Iz PU su se zahvalili na razumijevanju i zamolili za dodatno strpljenje.

“Za sve obaveze koje nijesu mogle biti izvršene u zakonski predviđenim rokovima, PU će dati nove rokove, jer je primarni cilj ovog menadžmenta da PU bude servis privredi i građanima Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Sve nove informacije o radu servisa biće saopštene i objavljene u ponedeljak.

