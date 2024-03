Posvećeni jačanju ekonomske konkurentnosti I privlačenju stranih investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Partnerstvo između UNDP-a u Crnoj Gori i Ministarstva ekonomskog razvoja (MER) potvrđuje zajedničku posvećenost jačanju ekonomske konkurentnosti, privlačenju stranih investicija, kazao je zamjenik direktorke Regionalne kancelarije UNDP-a za Evropu i Zajednicu nezavisnih država, Nik Hartman.

On je danas razgovarao sa ministrom ekonomskog razvoja Crne Gore, Nikom Đeljošajem.

Sastanku je, kako je saopšteno iz MER-a, prisustvovala i stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova.

Hartman je rekao da UNDP, kao pouzdan partner, dugoročno sarađuje sa Vladom Crne Gore na podsticanju socijalne inkluzije, razvoju ljudskog kapitala i promovisanju inkluzivnog i zelenog rasta i dobrog upravljanja na putu zemlje prema Evropskoj uniji (EU).

“Čvrsto partnerstvo između UNDP-a u Crnoj Gori i MER potvrđuje zajedničku posvećenost jačanju ekonomske konkurentnosti, privlačenju stranih investicija i promovisanju crnogorskih proizvoda na međunarodnoj sceni kroz razvoj nacionalnog brenda”, rekao je Hartman.

On je dodao da posvećenost Ministarstva osnaživanju lokalnih samouprava i regionalnim razlikama, potvrđuje predanost Crne Gore inkluzivnom razvoju.

“Udruženim naporima koračamo prema prosperitetnijoj budućnosti za sve”, poručio je Hartman.

Đeljošaj je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo ukupnom saradnjom sa UNDP-em, koji je, kako je rekao, pouzdan i aktivan partner Crne Gore u realizaciji prioritetnih razvojnih ciljeva.

On je istakao da podrška koju UNDP pruža Vladi doprinosi bržem i efikasnijem razvoju nacionalnih politika, strateških programa i praktičnih rješenja u dostizanju razvojnih ciljeva i Agende 2030.

Đeljošaj je naveo da je donošenjem Deklaracije o ekološkoj državi, Crna Gora pokazala stremljenje ka stvaranju održivog i čistijeg društva i spremnost da se elementi politike održivosti uvedu u nacionalni okvir.

On je dodao da će Vlada istrajati na tom putu kroz implementaciju aktivnosti u praksi, uz podršku međunarodnih partnera.

Đeljošaj je, kako se navodi, napomenuo da Vlada ostaje snažno posvećena dostizanju ciljeva održivog razvoja, jer želi da osigura budućim generacijama život u zdravom i stabilnom okruženju i da zaustavi uništavanje životne sredine, i da obezbijedi održiv, inkluzivan i stabilan ekonomski razvoj.

“Posebno je istaknuta podrška koju UNDP pruža Nacionalnom savjetu za održivi razvoj kojim će u narednom periodu predsjedavati Đeljošaj”, rekli su iz MER-a.

Na kraju sastanka, kako se dodaje, sagovornici su iskazali uvjerenje da će realizacija zajedničkih aktivnosti doprinijeti ispunjavanju obaveza zemlje u okviru ključnih pregovaračkih poglavlja s obzirom na visoku kompatibilnost procesa pristupanja EU i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

