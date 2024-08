Postupak izgradnje auto-puta odvija se kroz tri tendera EBRD

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompletan postupak oko izgradnje dionice auto-puta Mateševo – Andrijevica i to izbor izvođača odnosno projektanta, nadzornog organa i konsultanta, se odvija kroz tri tendera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), saopštio je premijer Milojko Spajić.

“Pošto će se projekat realizovati u skladu sa žutim fidikom, izvođač radova kao i projektant se biraju kroz jedan EBRD tender, nadzor kroz drugi EBRD tender i PIU konsultant kroz treći EBRD tender”, naveo je Spajić na mreži X u reagovanju na spekulacije oko tendera za izgradnju auto-puta.

On je rekao da su objavljena sva tri EBRD tendera i naveo linkove na kojima se mogu pronaći.

