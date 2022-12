Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za Pivaru Trebjesa društvena odgovornost i održivost su neraskidivo povezani i već decenijama predstavljaju imperativ u poslovnoj strategiji, saopštila je izvršna direktorica, Sanja Ćalasan i dodala da postoji prostor za unapređenje poslovnog ambijenta, prvenstveno u dijelu transparentnosti donošenja zakona.

“Naša iskustva su u najvećoj mjeri pozitivna, ali svakako postoji prostor za unapređenje ambijenta, prvenstveno u dijelu transparentnosti donošenja zakonskih rješenja, kao i saradnje između donosioca odluka i privrede”, kazala je Ćalasan za Glasnik Privredne komore (PKCG).

Ona je, govoreći o poslovnom ambijentu u državi, rekla da se nerijetko dešava da određena zakonska rješenja nijesu primjenjiva ili da su u koliziji sa drugim zakonima i podzakonskim aktima, da se određeni predlozi zakona donose bez konsultacija sa privrednicima i bez prethodne najave.

“Sve navedeno stvara osjećaj nesigurnosti i nepredvidivosti, te je to dodatni izazov za privrednike i potencijalne investitore”, dodala je Ćalasan.

Pivara Trebjesa je, po četvrti put, laureat Nagrade PKCG za društvenu odgovornost.

“Višedecenijski odnos koji gradimo prema zaposlenima, životnoj sredini, potrošačima, zajednici i sve aktivnosti koje sprovodimo s aspekta tržišta, imovine i kapitala kvalifikovali su nas za ovo izuzetno važno priznanje. Pored tih kriterijuma, uvijek je važno ići i korak dalje, dati doprinos više i ostaviti pečat u knjizi dugoročnih vrijednosti za društvo”, kazala je Ćalasan.

Ona je podsjetila da već godinama realizuju brojne kampanje i projekte kojima su zavrijedili pažnju zajednice, a samo neke od njih su kampanja »Kad pijem ne vozim«, kojom već 14 godina promovišu odgovornu konzumaciju alkohola, zatim tu je Rock&Recycle, zelena kampanja koju sprovode na najvećim muzičkim festivalima, kao i Nikšićko Green platforma.

“Samo kroz Nikšićko Green, Pivara Trebjesa i Nikšićko su za zaštitu životne sredine izdvojili 40 hiljada EUR”, navela je Ćalasan.

Pivara Trebjesa, kako je precizirala, posjeduje sopstveno postrojenje za preradu otpadnih voda. U periodu od pet godina smanjili su potrošnju toplotne energije 23 odsto, vode osam odsto, a analogno tome i emisiju ugljen-dioksida oko 25 odsto.

“Pravilno upravljanje otpadom je visoko na listi naših prioriteta. Recikliramo 50 odsto ukupnog otpada koji nastaje kao rezultat naših proizvodnih procesa, a težimo da se taj procenat uveća u narednim godinama”, kazala je Ćalasan.

Ona je navela i da su svjesni da su mladi budućnost, pa tako već 15 godina novčano nagrađuju najbolje studente specijalističkih studija smjera Zaštita životne sredine sa Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici.

“Veliku pažnju smo usmjerili i na zdravstvo, te smo za četiri godine donirali različite vrste medicinske opreme za deset domova zdravlja širom Crne Gore. Ujedno, naš Klub dobrovoljnih davalaca krvi je u preko 20 akcija do sada obezbijedio više od hiljadu jedinica krvi”, rekla je Ćalasan.

Ona je kazala da su posebno ponosni na zaposlene koji direktno učestvuju u određenim aktivnostima i time pokazuju da njeguju i vjeruju u kompanijske vrijednosti.

“Govoreći o zaposlenima, ponosni smo i što smo prva crnogorska kompanija koja je odnosom prema zaposlenima zavrijedila prestižan Family Friendly sertifikat”, navela je Ćalasan.

Ona je saopštila da ovogodišnja nagrada, i to za društvenu odgovornost, u veoma izazovnom periodu koji i dalje traje, dolazi kao snažan vjetar u leđa za dalje aktivnosti na tom polju.

“Nije bilo jednostavno doći do titule laureata baš ove nagrade, jer je u proteklom periodu veliki broj privrednih subjekata učinio mnogo toga za zajednicu i društvo”, rekla je Ćalasan.

Ona je, govoreći o planovima kompanije za naredni period, kazala da su mislili da je pandemija iz 2020. godine najveći izazov sa kojim su se suočili u novijoj istoriji.

“Trenutna geopolitička situacija u Evropi je mnogo lošija nego što je bilo ko mogao da predvidi početkom ove godine, a ključni izazovi za sve, pa i nas su osiguranje kontinuiteta poslovanja pri čemu ćemo morati da se prilagodimo okolnostima koje mogu da nastanu iz ovakve situacije”, objasnila je Ćalasan.

Ona je navela da je važno da u kompaniji nastave da se fokusiraju na ono na šta mogu da utiču i da odgovore agilno na sve nove nepredviđene okolnosti.

“Kao i svih prethodnih godina, nastojaćemo da budemo dobar partner zajednici, kupcima, potrošačima, da stvaramo kvalitetne proizvode, ulažemo u osavremenjavanje pogona i komercijalnu izvrsnost. Nastavićemo sa ulaganjima u tržište, brendove i ljude, kako bismo zadržali prepoznatljiv kvalitet proizvoda i usluga”, zaključila je Ćalasan.

