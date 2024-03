Postoji prostor za jačanje saradnje sa Nizozemskom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nizozemska je pouzdan partner i saveznik Crnoj Gori, pri čemu između dvije države postoji prostor i snažna volja za uspostavljanje jače saradnje u sektoru poljoprivrede, saopštio je nizozemski ambasador u Crnoj Gori i Srbiji, Joust Reintjes.

Reintjes je na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede istakao podršku Nizozemske Crnoj Gori na njenom putu ka Evropskoj uniji, naglašavajući da je Nizozemska pouzdan partner i saveznik.

Reintjes i prvi sekretar Korvin van Strienom sastali su se sa državnim sekretarima u Ministarstvu, Krstom Rađenovićem i Salihom Gjonbalajem, u cilju jačanja saradnje između dvije zemlje u poljoprivrednom sektoru.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, istaknuta obostrana spremnost za jačanje spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje, posebno u pogledu mogućnosti plasiranja crnogorskih vina na tržište u Nizozemskoj.

„Takođe je spomenuto uvođenje inovacija u sektoru poljoprivrede na bazi iskustva koje imaju u agro tehnologiji“, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su saopštili da su spremni na intenziviranje razgovora i zajednički rad na ostvarivanju ciljeva koji su obostrano korisni u oblasti spoljne trgovine i poljoprivrede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS