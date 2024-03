Postoje brojni potencijali saradnje sa Albanijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Spoljnotrgovinska razmjena poljoprivrednih proizvoda između Crne Gore i Albanije je značajna, a postoje potencijali zajedničke saradnje u oblastima poljoprivrede, bezbjednosti hrane, ribarstva i vodoprivrede, ocijenjeno je iz resornih ministarstava dvije zemlje.

Na poziv ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimira Jokovića, delegacija Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Albanije na čelu sa ministarkom Anilom Denaj, boravila je u radnoj posjeti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

U delegaciji su pored predstavnika resornog Ministarstva iz Albanije bili i ambasadorka Albanije u Crnoj Gori, Žaklina Peto i zamjenik gradonačelnika Skadra, Onid Bejleri.

Održan je radni sastanak na ministarskom nivou na kojem su temeljno razmotreni potencijali zajedničke saradnje u oblastima poljoprivrede, bezbjednosti hrane, ribarstva i vodoprivrede.

Na sastanku je poseban naglasak stavljen na dva sporazuma potpisana prošle godine u februaru, na zajedničkoj sjednici vlada dvije zemlje – Sporazum o saradnji u oblasti zaštite zdravlja bilja i Sporazum o zajedničkom održivom upravljanju ribarstvom na Skdarskom jezeru i rijeci Bojani.

“Naglašeno je iskustvo Crne Gore u pregovaračkom procesu sa EU u poglavljima 11, 12 i 13, što će biti od velike pomoći Albaniji u procesu otvaranja pregovora”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je naglašen značaj spoljnotrgovinske razmjene poljoprivrednih proizvoda između Crne Gore i Albanije, sa posebnim osvrtom na uvoz i izvoz voća, povrća, mlijeka, piva, vina i eteričnih ulja.

Akcenat je stavljen i na razmjenu iskustava u korišćenju IPARD programa, a nakon radnog sastanka, posjeta je nastavljena obilaskom uspješnih korisnika IPARD-a, farme Agromont u Danilovgradu i fabrike Frudo u Tuzima, te obilaskom preduzeća Plantaže.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS