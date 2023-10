Pošta ponudila povišicu od 11 odsto, štrajkači odbili

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava Pošte ponudila je predstavnicima sindikata povećanje zarada od 11 odsto, što oni, kako su saopštili Vijestima, nijesu mogli prihvatiti, pa će pregovori biti nastavljeni u ponedjeljak.

Predsjednik štrajkačkog odbora Jugoslav Marković kazao je da današnji sastanak ne smatra pregovorima, već samo kao obavještenje jer sastanku nijesu prisustvovali izvršni direktor niti članovi odbora direktora.

“Pominjala se cifra od 11 odsto što je za nas neprihvatljivo. Dali smo neke od modela za povećanje zarada koje će rukovodioci prenijeti direktoru. Tako da pregovore ponovo počinjemo u ponedjeljak i nadam se da će nam zahtjev o povećanju zarada biti ispunjen”, kazao je Marković, prenosi portal Vijesti.

Štrajački odbor zahtijeva povećanje zarada od 30 odsto, jer su sadašnje plate poštara i šalterskih radnika oko 550 EUR i najniže su u javnom sektoru.

Marković je kazao da o drugom zahtjevu koji se odnosi na isplatu punih zarada za period štrajka nijesu dobili ponudu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS