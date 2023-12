Poslovnim banakama predstavljeni ključni aspekti primjene BRRD 2 Direktive

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je, u saradnji sa Udruženjem banaka (UBCG), organizovala sastanak sa predstavnicima poslovnih banaka, na kome je predstavila ključne aspekte predstojeće implementacije Direktive za oporavak i sanaciju banaka (BRRD 2).

Potrebnim izmjenama i dopunama u skladu sa Direktivom, Zakon o sanaciji kreditnih institucija i Zakon o stečaju i likvidaciji banaka biće u potpunosti usklađeni sa relevantnom evropskom regulativom.

“BRRD 2 Direktivom biće izmijenjen značajan broj odrebi oba zakona, pri čemu se najznačajniji aspekt odnosi na kvalifikovane obaveze koje će banke koristiti za ispunjavanje minimalnog zahtjeva za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama (MREL zahtjev)”, objasnili su iz CBCG.

Primjenom BRRD 2 Direktive će značajno biti poboljšana mogućnost sprovođenja sanacije kreditnih institucija u Crnoj Gori.

“Time će CBCG, kao organ za sanaciju kreditnih institucija, biti u mogućnosti da sprovede ovlašćenja po osnovu Zakona o sanaciji kreditnih institucija, uz dodatnu pravnu sigurnost i operativnu efikasnost”, dodaje se u saopštenju.

Sa predstavnicima banaka su razmijenjena mišljenja u vezi sa predviđenim izmjenama zakonskih odredbi u crnogorskom regulatornom okviru, sa ciljem njihove što efikasnije primjene.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS