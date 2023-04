Poslovnica Addiko banke na novoj lokaciji u Budvi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Addiko banka ponovo je otvorila vrata svoje poslovnice u Budvi, sada na novoj lokaciji, u modernoj poslovnoj zgradi Tre Canne.

Novi početak simbolično je obilježen koktelom, u prisustvu zvanica iz poslovnog i privrednog života prijestonice turizma.

Direktor Sektora prodaje proizvoda na malo, Ognjen Mijušković, kazao je da nastavljaju sa otvorenim i direktnim pristupom banke, sa ciljem da klijentima osiguraju efikasnu, brzu i kvalitetnu uslugu, s fokusom na kreditiranje potrošača i finansiranje malih i srednjih preduzeća.

“Poslovanje, zasnovano na višegodišnjem pozitivnom rezultatu banke, kao i stabilni pokazatelji likvidnosti, potvrđuju da u nama imate pouzdanog partnera”, rekao je Mijušković, istovremeno se zahvalivši prisutnima na višegodišnjoj uspješnoj saradnji.

Preseljenje na novu lokaciju je dio strategije Addiko banke na pružanje izvrsnosti i kontinuiranom podizanju kvaliteta usluge, kako u dijelu infrastrukture tako i kvalitetu servisa i odnosa prema klijentima.

Novoimenovani direktor Ekspoziture Budva, Srđan Manojlović, rekao je da ta ekspozitura nastavlja da pruža sve standardne bankarske proizvode i usluge građanima, malim i srednjim preduzećima, te da kao banka specijalista za brze kredite zaista bude pouzdan partner i podrška lokalnoj privredi i stanovništvu i zaista najbolji izbor klijenata na području opštine Budva.

Addiko Ekspozitura Budva otvorena je radnim danima od osam sati i 15 minuta do 15 sati i 45 minuta i subotom od osam sati i 15 minuta do 12 sati i 45 minuta, a pored modernog ambijenta, stručno osoblje sa znanjem i iskustvom će doprinijeti pozitivnom iskustvu postojećih i budućih klijenata banke.

