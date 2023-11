Poslovanjem doprinose društvenoj zajednici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bjelopoljska kompanija Put Gross, laureat godišnje Nagrade Privredne komore (PKCG) za društvenu odgovornost, poslovni put usmjerava ka razvoju zajednice, lokalnih brendova i proizvodnji i plasiranju domaćih proizvoda na tržište.

Kompaniju i njenog vlasnika, Hasana Ramovića, posjetila je delegacija PKCG, u kojoj su bili potpredsjednici Nikola Vujović i Dragan Kujović, te sekretarka Odbora udruženja trgovine Milica Lazarević.

“Riječ je o preduzeću koje postiže zavidne rezultate u trgovini, proizvodnji, te ugostiteljstvu, a prepoznato je i po brojnim humanitarnim aktivnostima i donacijama, podršci razvoju sporta, stipendiranju studenata, rješavanju stambenih i zdravstvenih pitanja sugrađana i šire“, navodi se u saopštenju PKCG.

U portfoliju kompanije Put Gross, koja uspješno traje duže od 30 godina i zapošljava više od 150 radnika, su veleprodaja i maloprodajni objekti, mljekara Milka, kao i pekara Bjelasica, čije su pogone obišli predstavnici PKCG.

Vujović je čestitao kompaniji Put Gross na nagradi koja ne afirmiše samo uspješno poslovanje privrednih društava, već ističe i njihov odnos prema lokalnoj zajednici i društvu u cjelini.

„Smatram da je to adekvatan odnos prema državi i želimo da imamo još više ovakvih firmi koje pomažu sportu, kulturi i ljudima u potrebi“, rekao je Vujović.

Ramović je istakao važnost priznanja koje dolazi od najstarije asocijacije crnogorskih privrednika.

„Sve što radim gledam da ima pozitivnu refleksiju na društvenu zajednicu. Tokom svog trajanja dobili smo brojna priznanja, ali Nagradu PKCG za društveno odgovorno poslovanje najviše uvažavamo, uz Iskru koju smo dobili za filantropiju“, naveo je Ramović.

Prema njegovim riječima, sve zaposlene radnike doživljava kao širu porodicu i značajna sredstva opredjeljuje za stipendije njihovoj djeci.

„U ovoj firmi nikada nisam rekao „moje“. Uvijek govorim „naše“. Ako uspijete ubijediti zaposlenog da osjeća firmu i njegovom, onda imate jake mehanizme za uspješan i efikasan rad“, kazao je Ramović.

Nagrade PKCG uručiće laureatima predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na svečanosti koja će 20. novembra biti upriličena u Vili Gorica.

