Posjećenost veća oko 30 odsto u odnosu na prošlu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Posjećenost Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) u prvih osam mjeseci ove godine veća je oko 30 odsto u odnosu na isti period prošle godine, saopštili su iz tog preduzeća, dodajući da su prihodovali oko 1,4 miliona EUR.

Kako je kazao direktor NPCG Aleksandar Bulatović, jedna od uspješnijih sezona u nacionalnim parkovima, domaćinsko upravljanje i temeljna priprema, rezultirali su stabilizacijom finansija i apsolutnom likvidnošću preduzeća, a parkovi napokon zablistali punim sjajem.

“Pokazatelj toga su ostvareni prihodi za prvih osam mjeseci ove godine, od oko 1,4 miliona EUR, iz sopstvenih prihoda i izvanredna posjećenost parkova koja je veća za oko 30 odsto u odnosu na isti period prošle godine”, kazao je Bulatović.

Prema njegovim riječima, nakon stupanja na funkciju rukovodstvo NPCG zateklo je nimalo zavidnu situaciju u finansijskom smislu.

“Tome svjedoče dugovanja od oko 950 hiljada EUR, od kojih su obaveze po osnovu poreza i doprinosa iznosilile oko 850 hiljada EUR, a dugovanja prema dobavljačima bila su oko 100 hiljada EUR”, kazao je Bulatović.

On je dodao da su domaćinsko upravljanje, stvaranje efekasnih rješenja koje imaju dugoročne pozitivne efekte, održiv ekonomski model, rezultirali oporavkom i stabilnim finansijama Javnog preduzeća za nacionalne parkove.

Bulatović je istakao da su u ovoj godini uspjeli da izmire sva zatečena potraživanja ka dobavljačima, ušli u proces reprograma poreskih potraživanja, u cjelosti, a zaposlenima omogućili redovnu isplatu zarada.

“Do kraja godine izmirićemo 220 hiljada EUR zaostalih potraživanja po osnovu poreza i doprinosa i nastaviti redovno da izmirujemo sve tekuće obaveze po osnovu zarada i ostalih potraživanja”, rekao je Bulatović.

On je naveo da je tokom juna i jula zabilježena rekordna posjećenost nacionalnih parkova, što je rezultat dobre pripreme turističke sezone, obogaćivanjem sadržaja turističke ponude i boljom kontrolno-naplatnom evidencijom.

“S obzirom da je Javnom preduzeću za nacionalne parkove dodijeljena na upravljanje Ulcinjska Solana, koja godišnje iziskuje trošak od oko 250 hiljada EUR, u mnogome govori da se preduzeće odgovorno i domaćinski ophodi prema svim zaštićenim područjima”, naveo je Bulatović.

Bulatović je ocijenio da sve to govori u prilog da imaju jednu od najuspješnijih godina poslovanja.

