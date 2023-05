Portonovi posjetilo preko 40 hiljada posjetilaca tokom Proljećne sage

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Portonovi je tokom Proljećne sage posjetilo preko 40 hiljada posjetilaca.

“Mnogobrojni događaji i uzbudljivi programi obilježili su proljeće u Portonovom i najavili otvaranje ljetnje sezone. Portonovi Proljećna saga, koja je organizovana od 28. aprila do 7. maja sa raznovrsnim programom za posjetioce i goste svih generacija, predstavljala je odličnu uvertiru za sve ono što nas čeka ovog ljeta”, navodi se u saopštenju.

Portonovi je tokom prošle sedmice bilježio rekorde posjećenosti, zahvaljujući događajima koji su u rizort privukli preko 40 hiljada gostiju iz Crne Gore, regiona i svijeta.

„Posjetioci su uživali u bazaru sa dobro poznatim ugostiteljima, One&Only Portonovi, Kantina 65, Idea, Friends House, Tetkina kućica, Maison du Monde, House of Azerbejdžan i Bel Paese i u njihovim širokim asortimanima slatkih i slanih proizvoda, kao što su palačinke, vafli, pizze, salate, krofnice, priganice i mnogo toga podjednako zanimljivog i odraslima i djeci”, dodaje se u saopštenju.

Proljećni bazar je zatvoren u nedjelju, a pored ukusnih delicija, posjetioci su tokom prethodnih deset dana uživali i u koncertu Jelene Rozge, nastupima lokalnih klapa i DJ-eva, sportskim događajima za djecu, Čovječe ne ljuti se turniru, izložbi Ex-Yu automobila i turama do Titove vile, plesnim nastupima i koncertu povodom Međunarodnog dana plesa i performansima Mirror crew ekipe.

Direktorica marketinga i komunikacija u Portonovom, Adrijana Husić, kazala je da se veliko interesovanje koje je vladalo za koncert Jelene Rozge, koja je okupila oko šest hiljada ljudi na Portonovi Marina trgu, prelilo i na društvene mreže.

„Upravo video sa njenog nastupa je još jedan video koji je ubilježio milionski pregled”, kazala je Husić.

Ona je objasnila da su sezonu ove godine počeli ranije, sa ciljem da se naslone i na uspjeh ne samo njihove praznične sezone, već i Praznika mimoze u organizaciji Opštine Herceg Novi.

„Na ovaj način, omogućavamo kontinuitet koji je neophodan kako bismo privlačili goste ne samo u većem broju, već i produžili trajanje same sezone“, dodala je Husić.

Ona je navela da se trude da kroz Portonovi organizuju aktivnosti koje do sada nijesu, ili su rijetko rađene.

„Tako, po prvi put u Crnoj Gori, posjetioci Pizana galerije će imati ekskluzivnu priliku da vide izložbu rasprodatih skupocjenih licenciranih eksponata (statua) najpoznatijih medijskih franšiza po uzoru na čuveni ComicCon – WonderCon Montenegro Sneak Preview”, dodala je Husić.

Portonovi kalendarom događaja za ovu godinu, potvrđuje da ima mnogo toga za ponuditi kada su u pitanju događaji i aktivnosti za goste svih uzrasta – od koncerata do izložbi, tematskih večeri do dana dječjih igara.

Za ljubitelje morskih aktivnosti, u Portonovom će se tradicionalno i ove godine organizovati EST105 internacionalna regata Bari – Herceg Novi koja će se održati od 18. do 20. maja, kao i četvrta Portonovi regata Bokeška ostrva od 9. do 11. juna.

Pored morskih sportskih aktivnosti, u Portonovom će 3. i 4. juna biti održan popularni 3×3 basket turnir, a sada već tradicionalni Portonovi akvatlon biće održan 10. septembra.

Sezona ljetnjih koncerata počinje tradicionalno nastupom Mjesne muzike Đenovići u Portonovi marini 5. jula. Lokalni orkestar simbol je okupljanja mladih muzičara iz Herceg Novog i obližnjih gradova, a iznjedrio je generacije muzičara, od entuzijasta do profesionalaca.

ABBA, Queen i Barcelona Gypsy BalKan Orchestra su koncerti o kojima se ovih dana priča. Nakon velikog uspjeha koji su u Evropi postigli izvođenjem najvećih hitova ovog legendarnog benda, Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute Show dolazi u Portonovi 21. jula.

Na Marina trgu u Portonovom 5. avgusta, publika će imati priliku da uživa u nastupu Queen Symphony Sensation, koji će izvoditi kultne numere legendardnog britanskog rok benda.

Svjetski poznati Barcelona Gipsy balKan Orchestra, koji je nastupao u više od 35 zemalja, 12. avgusta će na Portonovi Marina trgu nastaviti da prenosi posebnu emociju kroz balkansku muziku na njima svojstven način.

Jedan od događaja koji je privukao veliku pažnju posjetilaca su vinske večeri koje se u julu organizuju u Portonovom. Ove godine, 29. jula, publiku će uz više od 30 izlagača koji će predstaviti svoje proizvode uživati i u muzici Jelene Tomašević.

Dan kasnije, publika će uz muziku i stihove uživati u performansu Ivana Bosiljčića i benda, pod nazivom Naše veče.

Kalendar događaja u Portonovom može se pogledati na linku https://portonovi.com/me/annual-calendar

