Port of Adria podiže cijene usluga

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turska kompanija Port of Adria, koja upravlja dijelom Luke Bar, planira da od 1. janura naredne podigne cijene usluga i naknada u međunarodnom prometu robe, potvrđeno je portalu RTCG iz tog preduzeća.

Navode, međutim, da su na povećanje tarifa prinuđeni zbog inflacije.

Portal RTCG saznaje da će to poskupljenje biti od deset do 15 odsto.

“Zapravo, mi implementiramo povećanja stopa kako bismo uravnotežili rastuće troškove izazvane inflacijom. Uprkos izazovima, uspjeli smo da zadržimo stope ispod nivoa inflacije”, kazao je za portal RTCG izvršni direktor Port of Adria, Sedat Kara.

Za ovu godinu očekuje značajan rast količine kontejnera, uz povećanje od skoro 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

“Očekujemo da će se to nastaviti i u narednoj godini. Nastavljamo sa ulaganjem u opremu i operativnu efikasnost. Vjerujemo da ćemo u narednoj imati nove poslove i bolje rezultate”, naveo je Kara.

Sa druge strane, zbog ovih najava, iz kompanije MSC pitaju da li će, nakon što je prije dvije godine drugi najveći brodar na svijetu MAERSK zaustavio svoje operacije preko barske luke, za njim krenuti i brodari koji su ostali vjerni Baru.

Regionalni direktor MSC za Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, Stevica Čarapić, naveo je u izjavi za medije da sa globalnim povećanjem troškova poslovanja, privredni subjekti u Crnoj Gori, kao i u okruženju, traže načine da optimizuju troškove lanaca snabdijevanja, a samim tim i prekomorskog prevoza.

“Sa gotovo tri četvrtine tranzitnog tereta preko barske luke, za koji se zbog smanjenja troškova traže alternativni pravci, postavlja se pitanje do kada će ovaj servis biti isplativ za prvog brodara na svijetu i da li će u tom slučaju privredni subjekti iz Crne Gore takođe biti prinuđeni da svoj teret preusmjere preko drugih luka u okruženju”, rekao je Čarapić.

Iz kompanije MSC su poručili da su od početka bili podrška lokalnoj transportnoj zajednici i privredi.

“Ali, ukoliko dođe do smanjenja količine tereta usljed preusmjeravanja na druge, isplativije regionalne luke, i sada već izvjesnog povećanja troškova, ostaje da se vidi da li će se ovaj brodar sa preko 500 luka u svom servisu odlučiti da našu luku zadrži u svom portfoliju. Zbog povećanja troškova, upitno je da li će brodarske kompanije ostati u Baru”, kazao je Čarapić.

I Kara je potvrdio da je prije dvije godine MAERSK donio odluku da obustavi rad u Baru, međutim, kako tvrdi, cijene nijesu bile razlog njihovog odlaska.

“Razlog nije bio povećanje stopa, nego im je usluga postala neizvodljiva zbog značajnog pada njihovog obima”, poručio je Kara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS